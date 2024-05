El PSdeG carga contra Alfonso Rueda por reintegrar en el PP al candidato de A Illa

El PSdeG cargó ayer contra el presidente de la Xunta y del partido Popular en Galicia, Alfonso Rueda, al considerar que no “está al lado de las víctimas de violencia machista” al avalar que el partido reincorpore al concejal no adscrito de A Illa de Arousa Matías González Cañón, candidato popular en las municipales de 2023 y que fue apartado tras conocerse que fue condenado hace trece años por golpear a su expareja.

Alfonso Rueda ha dicho que él no se opone a la determinación del grupo municipal que solicitó autorización a la dirección provincial del partido para su regreso apelando al cumplimiento de su condena de hace 13 años, consistente en 89 euros y trabajos comunitarios, y a la plena integración para la vida pública dictaminada por el Ministerio de Justicia. “A mí me lo comunicaron, tomé conocimiento y no manifesté oposición”, declaró.

“Es una decisión que tomaron en el PP de Pontevedra”, incidió el líder del partido popular en Galicia. Tras admitir que hace un año, cuando se iban a celebrar los comicios locales, González Cañón dijo que “no formaría parte” del grupo municipal. Rueda asegura ahora que “las circunstancias han variado”.

Frente a ello, en un comunicado, la secretaria socialista de Igualdad, Silvia Fraga, ha sostenido que las palabras de Rueda ponen de manifiesto que el presidente de la Xunta “no está al lado de las víctimas y lanza un mensaje muy peligroso”.

La responsable de Igualdad del PSdeG ha insistido en que las declaraciones de Rueda son “intolerables” y que además suponen una enmienda a él mismo ya que el líder popular “se comprometió hace un año, antes de las elecciones municipales, a no integrar de nuevo al edil, fuera cual fuera el resultado de los comicios”.

“El señor Rueda demuestra dos cosas con sus declaraciones. La primera, que no es una persona de fiar, que no es una persona de palabra” y, por otra parte, “que no está al lado de las víctimas de violencia de género”, terciaba ayer Silvia Fraga.

Además, a juicio de la socialista, el máximo mandatario gallego “lanza un mensaje muy peligroso, dando a entender que la violencia de género es algo que se puede perdonar”.

La polémica con el candidato a la Alcaldía de A Illa surgió en plena campaña electoral, cuando se hizo público que arrastraba una condena por violencia de género contra una expareja por una supuesta agresión doce años antes. Nada más conocerse esa circunstancia, el partido a nivel provincial decidió prescindir de él, aunque no podía evitar ya que encabezase la lista electoral. Además, el PP se encontró con que la formación, a nivel local, cerró filas en torno a su cabeza de lista, mostrándole su apoyo en público. El Partido Popular acabaría siendo la fuerza política más votada en el municipio, con cinco concejales, aunque PSOE y BNG llegarían a un acuerdo para la formación de un bipartito al sumar sus seis ediles.