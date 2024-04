Fole defiende las inversiones realizadas por la Xunta en Cambados

Casi diez millones de euros. La edil del Partido Popular de Cambados, Sabela Fole, destacó ayer la importancia de que la nueva legislatura de la Xunta arranque con esas inversiones en la villa del albariño pese a la “incapacidad de gestión y trabajo del cuatripartito, lo que dificulta la tarea de que se hagan más iniciativas, equipamientos e infraestructuras en este Concello”.

Fole no duda en destacar su confianza “en que el gobierno gallego está cumpliendo con Cambados en sus proyectos estratégicos, algunos de ellos de competencia exclusivamente municipal, pero es una pena que no pueda haber más porque el Concello no concurre a las convocatorias por vagancia y desidia, o presenta malos proyectos hechos a correr y que nunca llegan a la baremación suficiente para incrementar esa cifra”.

Entre las actuaciones que tiene en marcha la Xunta en Cambados, en distinto grado de tramitación o adjudicación, figuran la mejora y ampliación de la Estación Depuradora de Augas Residuais (EDAR) de Tragove, que está en obras con un presupuesto de 5,3 millones de euros: las obras de modernización de la red municipal de saneamiento, dotadas con 1,7 millones y que también se encuentran en ejecución; las mejoras de eficiencia en la cofradía de pescadores por 110.000 euros; la explotación y mantenimiento de la depuradora, que salió a licitación el pasado 27 de marzo por 612.000 euros; la reforma y ampliación de la lonja de Tragove, que comenzó su proceso de contratación el pasado 12 de abril por 1,3 millones de euros; o la rehabilitación integral del CEIP San Tomé, cuyo proyecto está en fase de redacción y en la que se prevé invertir unos 850.000 euros.

La edil conservadora contrapone el esfuerzo de la Xunta con “la desidia del Gobierno de España, ya que la única obra que tiene en cartera, la construcción del cuartel de la Guardia Civil, lleva muchos meses paralizada y sin atisbo de ser solucionada”.

