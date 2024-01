"Me llamo Pipper y soy un Parson Russell Terrier. Nací en mayo de 2016 en Borda Txiki, al pie del monte Adarra, a dos pasos de San Sebastián, y vivo a caballo entre La Bella Easo y Madrid. Me encanta estar con mi hermana Txiki e ir al monte a seguir mil y un rastros, pero lo que más me gusta es irme con mi humano de excursión para descubrir nuevos sitios donde correr y jugar a la pelota".