García demuestra que la pirotecnia carece de permiso e insta al próximo alcalde a “dejar de mentir”

La polémica pirotecnia de Coaxe (Catoira) no solo carece de permiso del Concello, sino que ha recibido informe desfavorable de la Subdelegación del Gobierno.

Con estos argumentos en la mano, el aún alcalde vikingo, Alberto García, quiso comparecer públicamente ayer para transmitir a sus vecinos que él estaba en lo cierto y que nunca les engañó.

Pero también para despacharse a gusto contra quien será su sustituto a partir del día 17, el nacionalista Xoán Castaño, quien hizo de la lucha contra la pirotecnia una de sus banderas electorales y que, tras acusar a García de haberla permitido, hace días anunció en FARO DE VIGO que una de sus primeras gestiones como nuevo regidor será reunirse con la subdelegada del Gobierno para preguntarle por este asunto.

“Solo diciendo eso se retracta y demuestra que ha estado mintiendo siempre a los vecinos, pues deja patente que quien tiene competencias es la Subdelegación y no el Concello, que es lo que yo dije siempre”, argumenta García.

Para marcharse con la cabeza alta después de haber sido políticamente zarandeado con este asunto, que ayudó a que perdiera las elecciones, el regidor en funciones repitió hasta la saciedad que Xoán Castaño “ha mentido siempre a los vecinos y sigue haciéndolo en la actualidad”.

La diferencia, a su juicio, es que “ahora que va a ser alcalde quiere lavarse las manos, por eso dice que buscará respuestas en la Subdelegación del Gobierno”.

Dicho de otro modo, que “si la pirotecnia fuera responsabilidad del Concello, como siempre me reprochó a mi, lo que tendría que hacer al convertirse en alcalde sería acabar con ella; pero no va a hacerlo porque no puede, sino que tiene que recurrir a la Subdelegación”, reflexiona García.

“Afortunadamente –apostilla–, mis gestiones y todo el trabajo que he realizado han llevado a la Subdelegación del Gobierno a informar desfavorablemente este almacén de material explosivo”, por lo que todo indica que los vecinos que tanto protestaron van a poder dormir finalmente tranquilos.

También quiso recordar García que en su día fue una propuesta suya la que permitió tomar un acuerdo en el pleno de la Corporación que resultó decisivo para frenar la pirotecnia.

Se refiere al pleno del pasado 8 de septiembre en el que se aprobó una Resolución de Alcaldía que mostraba su “oposición a la concesión de autorización para el establecimiento de un depósito-taller de cartuchería o pirotecnia” en la parroquia de Dimo.

Y aquel no fue, ni mucho menos, el único documento oficial firmado por García para impedir la instalación propuesta por la firma Pirogal Pirotecnia.

En definitiva, “que como alcalde, lo que hice fue todo lo legalmente posible para asegurarme de que la pirotecnia no pudiera funcionar en Coaxe –garantiza–, y aunque esta actividad está fuera de las competencias municipales, trabajé para que las administraciones competentes la frenaran, de ahí este informe desfavorable de la Subdelegación del Gobierno”.

Frente a lo cual, Xoán Castaño “solo pude aportar mentiras y palabrería barata”, sentencia el aún alcalde y líder del PSdeG-PSOE.