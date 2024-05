Los molinos de Currás, una cita con la historia y el rural

El Concello de Vilanova volvió a demostrar que todo lo que huele a rural, sabe a huerta y revive las viejas tradiciones tiene tirón.

De ahí que una multitud de vilanoveses y visitantes acudieran durante todo el fin de semana a la parroquia de Santa María de Caleiro.

El párroco regaló harina bendecida. / Noé Parga

El sábado lo hicieron para asistir al tradicional desfile de carros y tractores, asistir a misa, escuchar música y regar con vino tinto los chorizos y el pan de maíz, todo ello en la siempre multitudinaria fiesta en honor de San Isidro Labrador.

Y ayer para dar continuidad a tan arraigado festejo en el espacio natural y museístico que rodea a los míticos y restaurados Muiños de Currás.

También en este caso hay que hablar de la asistencia de una multitud. Un número de asistentes puede que incluso mayor que otros años que quiso sumarse desde bien temprano a los diferentes actos programados por el Concello de Vilanova.

Degustación

Desde luego, su invitación a unas buenas raciones de empanada, chorizos, mejillones, pan de maíz y vino resultó clave para semejante éxito en una convocatoria pensada para reunir a los vecinos en torno a unos icónicos molinos que, en tiempos pretéritos y desconocidos para la mayoría, eran precisamente eso, el punto de encuentro de pueblos y aldeas.

Vilanoveses y visitantes abarrotan los molinos de Currás en una cita con la historia y el rural / Manuel Méndez

Esta vez la disculpa no era elaborar harina o cantar “muiñeiras”, que también, sino saborear el almuerzo gratuito con los productos típicos citados –comenzaba a eso de la una de la tarde–, deleitarse con el espacio natural en el que se asientan los molinos y escuchar la música del dúo Take It Easy.

Pasacalles

Tiempo hubo también para asistir a misa y participar después en el pasacalles desde el templo hacia los molinos, con el grupo de gaitas Os Cruceiros de Tremoedo conduciendo a los romeros hasta dichas construcciones tradicionales.

Algunos de los participantes. / Noé Parga

Todo ello para dar vida y realce a una nueva edición de esta fiesta que contribuye a la proyección turística y cultural de la localidad vilanovesa que persigue el gobierno del conservador Gonzalo Durán, presente entre los romeros.

Una cita, por cierto, en la que se regaló a los presentes harina bendecida por el párroco de Caleiro, Manuel Castroagudín.

