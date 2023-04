Flores para Jesús y el Mal Ladrón

Ambos fueron homenajeados al finalizar los actos ayer domingo. Sus compañeros les entregaron sendos ramos de flores para agradecer su dedicación y esfuerzo. Fue el emotivo broche a una jornada que empezó en el atrio de la iglesia con la escena de la Resurrección. Esta arranca con el diálogo de los soldados romanos que custodian la cueva en la que fue enterrado Jesús, y la llegada de las mujeres al sepulcro. Es entonces cuando suena una explosión y la piedra que tapa la cueva se desplaza, tirando al suelo a los soldados...

La escena de la Resurrección de Paradela carece de las enormes dosis de dramatismo del Viernes Santo y de los efectos visuales de la iluminación durante el Desenclavo, pero ofrece a cambio un tono más alegre y distendido, que culmina con la entrada de los niños vestidos de ángeles. Así es, precisamente, como empezaron a actuar en la Semana Santa la mayoría de los vecinos de Paradela, como ángeles que celebran con una lluvia de pétalos de flores y papeles de colores la noticia de la Resurrección de Jesús.

Marcos Roma pasa ahora un segundo plano como intérprete, pero en 2024 tendrá una nueva responsabilidad: la de colaborar con la directora teatral Fátima Rey en la formación del nuevo actor que represente a Jesucristo. En estos momentos hay tres aspirantes, y otros dos menores de edad han expresado su deseo de ponerse en la piel de Jesús en el futuro.

Fátima Rey explica que lo primero que harán con los candidatos es someterlos a una prueba que incluya los latigazos y la Crucifixión, “porque es indudable que tienen que estar preparados a nivel físico”. Pero no será la única prueba. El papel de Jesucristo es muy complejo, tanto por los matices de sentimientos y emociones que hay que ser capaces de expresar como por la cantidad de texto que hay que estudiar y pronunciar, por lo que también se tendrán en cuenta las condiciones actorales de cada aspirante. La responsabilidad que recaerá sobre él es alta, porque Fátima Rey ya advierte que en 2024 la Semana Santa tendrá textos más amplios y nuevas escenas.

Marta Lucio replica a la alcaldesa que la ayuda de la Xunta es la máxima

Marta Lucio, portavoz del PP de Meis y candidata a la Alcaldía por esta formación, ha salido al paso de las acusaciones de la alcaldesa, Marta Giráldez, sobre el apoyo económico de la Xunta de Galicia a la Semana Santa de Paradela. Lucio responde que la aportación autonómica es la máxima que legalmente se puede conceder. A este respecto, la portavoz del Partido Popular de Meis argumenta que el importe de las subvenciones de la Xunta a las fiestas de interés turístico está perfectamente reglado. Así, las de ámbito autonómico (como la Semana Santa de Paradela) reciben 3.000 euros; las de Interés Nacional (por ejemplo, el San Roque de Vilagarcía), tienen derecho a 25.000; y las de ámbito Internacional (como la Festa do Albariño de Cambados), reciben 40.000. Por ello, Marta Lucio reprende a la alcaldesa por criticar el importe de la subvención de la Xunta a Meis, alegando que es el que le corresponde por ser del Interese Galego. Pero, además, acusa a Giráldez de dar una versión “sesgada”, puesto que omitió que Abanca concede 1.500 euros a mayores, “gracias a un convenio que ha suscrito con la Xunta”. Lucio critica también a la regidora socialista porque anunció ahora su deseo de que la Semana Santa sea de Interés Nacional, “y en cuatro años no ha sido capaz de llevar a pleno el inicio del expediente a pesar de que en Madrid también gobierna el PSOE”. También le espeta que, “el Ayuntamiento asumió la organización de la Semana Santa durante el pasado mandato”, y que, “hay determinados asuntos con los que no se debe hacer política”.