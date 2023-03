Los propietarios de la casa de Escuredo se rebelan

La familia Escuredo no quiere deshacerse de la popular e histórica casa-torre de Escuredo. Al menos no a cualquier precio ni en las condiciones que le ofrece el Concello de O Grove, que ha iniciado un expediente de permuta forzosa que la propiedad no acepta, ya que se le ofrece un inmueble en la calle del Teniente Domínguez que considera insuficiente.

La conocida casa-torre de Escuredo fue catalogada en su momento como Bien de Interés Cultural (BIC), aunque en una resolución posterior se le retiró tal catalogación, brindando a la propiedad la posibilidad de utilizar el ya ruinoso edificio y la parcela para otros fines o, en su caso, conseguir una buena compensación por parte del Concello si éste insiste en salvar la Torre de Escuredo. La réplica al alcalde Pero dado que no hay acuerdo, la familia contraataca para “desenmascarar” al alcalde, al que acusan de mentir, utilizando como herramienta una exposición que ya anunció hace unos meses en la que “explicar cómo se destruyó la Torre de Escuredo y el sufrimiento que hemos vivido”. Torre de Escuredo (I): Mentiras e patrimonios Una exposición con fotografías, actas, noticias de prensa y escritos de todo tipo correspondientes al periodo 1989-2022 que se titula “Torre de Escuredo, 33 años de lucha injusta”, y se inaugura el sábado a las 19.00 horas, en la Galería Besada. Recuerda la propiedad que el 28 de octubre de 2019 tuvo lugar en el Concello “la última reunión, tras treinta largos años desde el inicio del conflicto”, y asegura que “el único punto” que se trató entonces fue la citada oferta de un solar en la calle del Teniente Domínguez a cambio de la Torre de Escuredo. Las diferencias Un solar “que en realidad está en la Rúa do Pallal, a 70 metros de Teniente Domínguez, con unas dimensiones de 176 metros cuadrados de superficie, mientras que la propiedad de la Torre es de 1.770 metros y se encuentra en la calle Luis A. Mestre”. Torre de Escuredo (e II): o escuro obxecto de desexo Y ese ofrecimiento fue realizado por el gobierno local “bajo la premisa de lo tomas o lo dejas”, lamenta la familia, que rechazó el ofrecimiento “porque tanto las dimensiones como el valor de ambas propiedades no son ni remotamente equiparables”. José Cacabelos También puede recordarse que el alcalde, José Cacabelos, llegó a decir que la propiedad “pide 2,9 millones de euros, cuando la tasación que manejamos no llega a los 400.000”. Pero los propietarios insisten en que tal afirmación “tampoco es cierta, ya que nunca hemos puesto precio a nuestra propiedad, en ninguna de las escasas reuniones celebradas con el Concello”. A juicio de los Escuredo, “el Concello de O Grove no tiene ningún interés en solucionar el problema de la Torre, sirviéndole tan solo el expolio puro y duro”. Se quedó sin BIC Para entender mejor todo este embrollo, cabe reiterar que en junio de 2021 se supo que la dirección xeral de Patrimonio Cultural dejaba sin efecto la inclusión en el Registro de Bienes de Interés Cultural a la Torre de Escuredo. La Torre de Escuredo queda herida de muerte Justificaba la medida diciendo que la catalogación como BIC obedeció a una especie de error o confusión, cuando el Gobierno de España “declaró por error este inmueble al incluirlo en el listado de BICs mediante un decreto de 1949 que afectaba a todos los castillos de España, independientemente de su estado de conservación”. No es un castillo Lo que sucede, según la Xunta, es que “la documentación presentada por los propietarios” cuando plantearon la descatalogación “acredita que este inmueble no coincide con la definición de castillo recogida en la Ley de Patrimonio Cultural, sino que se corresponde con una vivienda de principios del siglo XX”. Es decir, que se le quitaba el BIC porque, básicamente, no es un castillo. Cacabelos detalla su hoja de ruta para salvar la Torre de Escuredo Como se dijo en su momento en FARO, frente a aquella decisión, José Cacabelos ya dejó claro que lucharía por defender la Torre, alegando que “es uno de los patrimonios históricos que tenemos en nuestro pueblo y vamos a hacer lo necesario para conservarlo”.