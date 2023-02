Durán culpa a SEA y al PSOE del “fiasco” sufrido con Vinona en el polígono de Baión

El único pero a todo este crecimiento es lo ocurrido en el polígono de Baión con Vinova, “un fiasco de Suelo Empresarial del Atlántico (SEA) y de esta empresa fantasma que hizo un agujero de 20.000 metros cuadrados”. Cargó duramente contra el PSOE, formación a la que pertenece Beatriz Sestayo, presidenta de SEA, acusándoles de “ser gente a la que no les duele el dinero público, así les va”. La empresa Vinova se hizo con un derecho de compra sobre una parcela de 20.000 metros cuadrados en Baión para construir la mayor nave de congelados del noroeste peninsular. Pero después de hacer un destierre espectacular, el proyecto se fue al traste, acabando en los juzgados con SEA y con varias de las empresas que trabajaron en la excavación a causa de la enorme deuda que generó.

En contraposición a este tipo de acciones, Durán puso de ejemplo la gestión que está desarrollando la administración que dirige que, en estos momentos, está trabajando en “modificar la zona del parque empresarial de Baión que tiene catalogación de comercial”. El objetivo es ampliar también el uso del suelo a industrial para poder atraer a un mayor número de empresas a Baión.

También esgrimió músculo refiriéndose a la situación del otro polígono que existe en su término municiplal, el de Tremoedo. Esa parque empresarial está totalmente lleno y cuenta con empresas en expansión, como es el caso de Nugape, que ha llegado a un acuerdo con el Concello de Vilanova para una permuta de terrenos. Esa permuta permitirá al Concello la construcción de un Punto Limpio, un servicio muy demandado por los vecinos de Vilanova de Arousa.

“Somos un municipio con mucho futuro, un ayuntamiento donde las cosas van bien y atractivo para que se asienten multinacionales como Burger King y en ese camino queremos seguir trabajando”, explica Durán.

Burger King abrirá sus puertas en San Miguel de Deiro





Llevaban varios meses analizando la posibilidad de asentarse en Vilanova y, finalmente, lo harán. La cadena de comida rápida Burger King contará con un establecimiento comercial en Vilanova de Arousa, para el que ya ha recibido licencia de apertura. Así lo confirmó ayer Gonzalo Durán, el alcalde del municipio, confirmando la localización y que creará una decena de empleos directos. Durán recuerda que la llegada de la multinacional viene a cubrir un espacio en la hostelería local que “no teníamos, como es el de una hamburguesería conocida en todo el mundo y que, además, ofrecerá la posibilidad de recoger los pedidos en coche”. La instalación de la hamburguesería en esa zona confirma el crecimiento que está experimentando “un entorno que, cuando aprobamos las Normas Subsidiarias de 1997, no parecía que fuese a crecer y que ahora se ha convertido en uno de los puntos más activos económicamente de Vilanova. No en vano, además del Burger King, en ese lugar hay un supermercado, dos gasolineras y un hotel. Durán volvió a presumir de la situación económica en la que se encuentra Vilanova y, en esta ocasión “no lo digo yo, lo dice una multinacional que, antes de instalarse en cualquier lugar, realiza un estudio socioeconómico para ver si le sale rentable la actividad o no”. A mayores, la obra va a permitir ampliar la salida de la carretera de As Patiñas, un vial por el que circulan un buen número de camiones procedentes de los cocederos que se encuentran en la zona.

Otra empresa gestiona su ubicación en la PO-307





Tras anunciar la llegada de Burger King, al que se le concedió licencia en la junta de gobierno de ayer, Durán anunció que no sería la única empresa en ubicarse en la PO-307 en un breve espacio de tiempo. Al no haber solicitado todavía la licencia, Durán no quiso identificar a la firma que se va a asentar en las inmediaciones de la rotonda de Cardalda, pero si quiso destacar que, “de confirmarse, será una empresa que contratará a una treintena de trabajadores, creando una importante bolsa de trabajo en Vilanova”. Esperan concederle la licencia antes de verano y evitó dar más detalles por respeto “al derecho a la privacidad” de la empresa. El regidor se felicitó también de no haber puesto ningún tipo de cortapisas a la instalación de gasolineras en su término municipal, un hecho que permite “a Vilanova estar entre los diez puntos más baratos de gasolina y diésel de Galicia”.