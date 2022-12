Las trombas de agua dejan O Salnés como el punto más castigado de Galicia

Vilagarcía, O Grove y Vilanova sufrieron ayer tarde la virulencia de las trombas de agua que se cebaron sobre la comarca. Al final del día, el 112 Galicia registró un total de 308 incidencias ocasionadas por la lluvia y el viento, como son la caída de árboles y las inundaciones en calles, carreteras y bajos, garajes y viviendas. De hecho, los casos más destacables se produjeron en el último tramo de la tarde en diversos puntos de O Salnés, especialmente en Vilagarcía, donde unas personas solicitaron ayuda al quedar atrapadas dentro de un vehículo sin posibilidad de avanzar a causa de la acumulación de agua. Por fortuna, nadie sufrió daños, y una vez que el caudal disminuyó, las personas pudieron salir del coche sin problema. En Vilaxoán el agua cubrió por completo las zonas del lavadero y las calles más bajas del lugar. No muy lejos de allí, el vídeo de la gasolinera de la entrada al Puerto de Vilagarcía totalmente inundada corrió como la pólvora por las redes sociales. No fue menos en el centro. A partir de las 17.00 horas, el chaparrón hizo imposible que las alcantarillas alcanzasen a eliminar toda el agua acumulada y calles como Rey Daviña, Arzobispo Lago, Rosalía de Castro o Doutor Tourón quedaron totalmente anegadas, con los comercios tratando de minimizar la entrada de agua.

Efectivos de ProtecciónCivil se concentraron en la calle Xesta de O Rial, donde varias dotaciones estuvieron achicando agua del interior de las viviendas con bombas. En alguna de ellas se llegaron a alcanzar hasta veinte centímetros debido a la gran cantidad de agua que cayó en tan solo unos instantes. En O Grove, los problemas se sucedieron en zonas como Virxe das Mareas, el paseo de Lordelo o Terra de Porto, donde un manto de agua cubrió por completo las calles, dificultando la circulación y amenazando con entrar en las viviendas. Situación similar se vivió en Vilanova de Arousa, donde todo el entorno de la plaza de abastos y el colegio Julio Camba, volvió a inundarse como hace tan solo unos días. En el resto de la comarca, la lluvia también provocó ciertos problemas, como en Cambados, donde se llegaron a acumular quince centímetros de agua en la plaza del Consistorio. La estación meteorológica de Corón, la más próxima a Vilagarcía, recogió ayer, a las 17.00 horas, más de diez litros por metro cuadrado, lo que indica la magnitud de la tromba de agua. Durante toda la jornada (desde las 00.00 hasta las 20.30 horas), en esa estación de Meteogalicia, se recogieron un total de 83,8 litros. Las inundaciones coincidieron en plena bajamar, por lo que muchos temían lo que pudiese ocurrir esta madrugada si continuaba lloviendo. Gran parte de la flota decidió quedarse en puerto





Los problemas generados por la meteorología en la jornada de ayer no se limitaron tan solo a ese momento. Ya por la mañana, gran parte de la flota de la ría de Arousa decidió no salir al mar. Todo el marisqueo se quedó en puerto, e incluso, los percebeiros de O Grove, que tenían previsto iniciar la campaña de Navidad en el día de ayer. El sector tratará de comenzar en el día de hoy si las condiciones meteorológicas acompañan. Los únicos que se atrevieron a salir a faenar fueron algunos bateeiros, que tenían que atender pedidos para las fábricas, y la flota de la vieira, que desembarcó sus capturas en el muelle de Cambados. Ambas flotas trabajaron al abrigo, aunque la navegación no fue nada sencilla para ellos.