¿Raphael, Miguel Ríos y Leiva en la Festa do Marisco?

El productor musical Virvi Fraga, el mismo que hizo que Luis Fonsi sonara en Vigo, o que Sanxenxo se dejara conquistar por los fans de Ana Mena, Omar Montes, Sebastián Yatra y Vanesa Martín, ha decidido poner fin a su silencio y denunciar lo que considera “una clara discriminación” cometida por el alcalde de su pueblo, José Cacabelos.

La razón que aduce el grovense es que, gracias a su trabajo al frente de Virvi Fraga Producciones, y en calidad de cámara de televisión, realizador y demás facetas en las que destaca a nivel nacional, tiene muchos e importantes contactos musicales en todo el país y en el extranjero.

“Por eso ofrecí al alcalde de O Grove la posibilidad de traer a nuestro pueblo a algunos de los mejores artistas del mundo para disponer así de los mejores conciertos posibles para la Festa do Marisco”, argumenta.

Pero el regidor “no solo no aceptó, sino que me desprecia no contestando a mis propuestas, de ahí que se las transmitiera también a otros concejales de su grupo para que sepan qué está ocurriendo y conozcan el prepotente modo de actuar de este alcalde desde que tiene mayoría absoluta”.

Tanxugueiras

La misma razón por la que hace público su enfado y los mensajes no contestados del alcalde, después de haberle ofrecido la posibilidad de contratar para las próxima Festa do Marisco a formaciones como Tanxugueiras, “que le propuse contratar el pasado mes de octubre y que, por tanto, podía haber actuado en O Grove por un precio muy asequible, quizás diez veces inferior a lo que cuesta ahora el grupo tras saltar a la fama con la previa de Eurovisión; pero el alcalde no quiso”.

No solo propone a este grupo gallego, sino que ofrece artistas “con cachés en exclusiva para Virvi Fraga Producciones”, como Rosendo, Mago de Oz, Rayden, Bebe, Blas Cantó, Xoel López, Siniestro Total, Cepeda, Sofía Ellar, Heredeiros da Crus o Dani Romero.

Incluso estaría en disposición de hacer actuar en O Grove a Beret, La Frontera, Danza Invisible, Rozalén, Taburete, Sidecars o las bandas de Luis Tosar y de Teté Delgado, entre otros artistas.

Fraga llegó a proponer, también, conciertos que podrían ser de pago, como los de Vetusta Morla, Love of Lesbian, Fito y Fitipaldis, Pablo López, Leiva, Europe, Abraham Mateo, Miguel Ríos y Raphael.

“Pero, como siempre, Cacabelos se llena la boca diciendo que hay que ayudar al comercio local y apoyar a los empresarios de O Grove, sobre todo ahora que todos sufrimos las consecuencias de la pandemia, y resulta que contrata los concierto del Marisco fuera de nuestro pueblo, cuando sabe que aquí tenemos a una de las mejores productoras del país”, reflexiona Virvi Fraga.

En este sentido, asegura que “siempre dije a Cacabelos que si consigue conciertos con mejor nivel y a mejor precio estaré encantado, ya que, como vecino, es dinero que se ahorra el Concello, y es un orgullo disfrutar de las mejores actuaciones”.

Sin embargo, “se está contratando fuera con menor calidad y mayor coste, marginando a un equipo de siete profesionales, de los que cinco son grovenses”.

Hay que tener presente que en anteriores mandatos de José Cacabelos, Virvi Fraga sí organizaba los conciertos de la Festa do Marisco.

Al menos se encargaba de facilitar la contratación de algunos de los mejores artistas.

David Bustamante

Incluso hizo gestiones para que David Bustamante actuara en la villa meca, aunque cuando el gobierno pasó a manos del PP de Miguel Pérez, éste “rechazó aquella actuación y anuló el contrato, por lo que tuve que mediar para que el Concello no tuviera que pagar una fuerte indemnización”, recuerda el empresario meco.

Cuando el PSOE de Cacabelos recuperó la Alcaldía, volvió a conseguir conciertos, como los de La Guardia, Loquillo, Treixadura y tantos otros.

“Solo cobré por todo aquello, y fue la única vez que lo hice, ya que siempre trabajé desinteresadamente por mi pueblo, un total de 750 euros, lo cual puede considerarse una miseria”.

No le importó “porque lo que quiero es ayudar a mi pueblo y lograr que tenga los mejores conciertos –insiste el productor–, ya que de este modo se consigue una gran promoción, como ya hice con la grabación de videoclips de importantes artistas internacionales que traje a O Grove y con el elaborado con Panorama para el Xacobeo”.

Propuso un cambio de ubicación de la carpa Virvi Fraga no solo planteó al alcalde diferentes ideas para que los mejores artistas puedan sonar en O Grove durante la Festa do Marisco. También planteó cambios organizativos, sugiriendo desplazar la carpa de conciertos al entorno de la plaza y las casetas de usos pesqueros, para dejar despejada la zona habitual de O Corgo. De este modo “conseguiríamos más espacio para la asistencia de público, el sonido no molestaría a los vecinos y tampoco se interferiría en los numerosos actos de la carpa institucional, que suelen coincidir con las pruebas de sonido para los conciertos de la noche o con las sesiones vermú”. Esto cobra especial relevancia, “ya que en muchas ocasiones tuvieron que interrumpirse para no perjudicar a otras actividades, con el consiguiente malestar de artistas, técnicos de sonido y promotores musicales”.

Emma Torres, una factura del súper y unas empanadas

Lo que sucedió fue que “a pesar de todos mis esfuerzos y de mi intención por ayudar a O Grove, todo se torció cuando Emma Torres era concejala de Cultura”, asegura.

Explica que a la edil “le costó hacerse cargo de una factura de supermercado por valor de 500 euros, correspondiente al concierto de Loquillo, de los 200 euros que costó montar un camerino y de unas empanadas que compramos para Treixadura”.

Lo que hizo Torres “fue montar un auténtico follón diciendo que aquello era un sobrecoste, cuando en realidad era una cantidad insignificante, de en torno a 800 o 900 euros en un presupuesto de 90.000; gastos menores que nada tienen que ver con el sobrecoste que sí alcanzan otros proyectos faraónicos de los concellos”.

La consecuencia de aquello fue que “desde 2015 no me volvieron a contratar, a pesar de que seguí enviando propuestas para los conciertos del Marisco un año tras otro, siempre con los mejores artistas y a los precios más ventajosos del mercado, ya que evito intermediarios”.

Cierto es, como él mismo reconoce, que desde entonces participó en diferentes reuniones con Cacabelos “y siempre me atendió con buenas palabras, reconociendo que el Concello tiene una deuda pendiente con una empresa local tan contrastada y reconocida como la mía”.

Pero “todo se quedó en esas buenas palabras y, desde hace un tiempo, un silencio absoluto que constituye una auténtica falta de respeto y un menosprecio por parte del alcalde”.