Mientras el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán y sus compañeros en el grupo de gobierno creen que existen pruebas suficientes para dar con las personas que trataron de quemar su casa, la investigación no lo tiene tan claro. Ayer, antes de que se iniciase el acto de presentación del proyecto del nuevo cuartel de Cambados, la subdelegada del Gobierno en Pontevedra, Maica Larriba, y el teniente coronel de la Comandancia de Pontevedra, Simón Venzal, condenaban abiertamente lo ocurrido y expresaban su solidaridad con el regidor vilanovés, pero también dejaban caer sus dudas sobre una pronta resolución del caso, como llegó a afirmarse desde Vilanova.

La responsable del Gobierno en la provincia de Pontevedra reconocía que “no hay ninguna línea de investigación que vincule lo que ocurrió en Vilanova con un partido político o con un ataque institucional”. También insistió en que la Guardia Civil no tiene en estos momentos “ninguna previsión de detención sobre esta trama” aunque mantiene todas las líneas de investigación abiertas para tratar de resolver el caso.

El responsable de la Guardia Civil en Pontevedra aseguraba que “hemos investigado hasta donde hemos podido, el caso no está cerrado, pero con las evidencias que tenemos, no se ha podido identificar a ningún autor de los hechos”. En estos momentos, reconocía el mando de la Guardia Civil, esas investigaciones se encuentran en vía muerta, sin descartar que puedan reactivarse con nuevos datos y manteniendo abierta la investigación.

Esos datos es lo que ayer les aportaron desde Vilanova, tras enviar el vídeo en el que se capturó la imagen de los dos agresores a la empresa que mejoró la digitalización de las imágenes que ayudaron a esclarecer el asesinato del joven Samuel Luiz en A Coruña. El objetivo era conseguir ver claramente quienes son los integrantes de la pareja y, sin llegar a ser nítidas las imágenes, pueden acabar por facilitar esa identificación a la Guardia Civil, a la que Durán les ha remitido todo.

Pareja joven

Una pareja joven, con su cara oculta por la mascarilla y con una gorra, que pasaron dos veces por delante de la vivienda. En la primera de ellas tiraron una piedra y en la segunda es cuando se deciden a arrojar un macetero con pastillas de magnesio para encender fuego ya prendidas y que acertaron a colar por una ventana que la familia se había dejado abierta. Eso es lo que, supuestamente, captaron las cámaras que el alcalde de Vilanova se ha visto obligado a instalar en su casa después de sufrir varios ataques.

Aunque la mascarilla y la gorra dificultan esa identificación, el alcalde de Vilanova, Gonzalo Durán, reconoce que “esto es un pueblo pequeño y, viendo las imágenes sospechamos de quien se trata, pero no nos corresponde a nosotros actuar; es fácil identificar a una persona por como anda, la ropa y muchas cosas más”. El artefacto incendiario fue lanzado al interior de la vivienda a través de una ventana que permanecía abierta, llegando a dañar una puerta y el suelo de la casa. Afortunadamente, un vecino se percató de lo ocurrido y alertó de forma inmediata a la Guardia Civil, que se encargaron de recoger todo tipo de pruebas para tratar de identificar a los dos individuos.

El regidor vilanovés estaba ayer muy indignado con lo ocurrido asegurando que “tiraron un artefacto incendiario por la ventana y no lo he hecho público porque me lo pidieron las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado, pero van allá dos meses y todavía no han detenido a los culpables, pese a que nos consta que existe un buen número de pruebas”.

La grabación de lo ocurrido fue a través de unas cámaras de vídeovigilancia que el alcalde se ha visto obligado a instalar después de que “en tan solo unos meses me hayan rayado el coche y me hayan destrozado a pedradas una vidriera, por eso decidí instalar unas cámaras para cazarlos con las manos en la masa”. Para Durán, lo que le está está ocurriendo a él y a su familia “es una campaña de odio y demonización que tiene sus culpables y lo son tanto como los que tiraron el artefacto incendiario”.

"Muchos indicios"

Insistió en que “tenemos muchos indicios de quienes han sido y esperamos detenciones en breve, porque además, ellos mismos se incriminan, cancelando una página de Facebook ayer mismo en la que acostumbran a atacarnos con descalificaciones al grupo de gobierno, la misma que, unas horas después de este atentado, escribía un ‘ya le llegó su hora’, si esto no es un delito de odio ... esa persona, por cierto, ya se encuentra identificada aunque no entiendo los motivos de no haberla llamado a declarar”.

En su comparecencia, el regidor no fue tan explícito como su teniente de alcalde, Javier Tourís ya que en ningún momento señaló al PSOE como alentador de estos ataques que está sufriendo, pero insistió en la vía política como causa de lo ocurrido, afirmando que “votantes del PP no son, e integrantes del grupo de gobierno tampoco” y volvió a incidir en la idea de que “se ha orquestado una campaña de odio contra mi persona que ha desembocado en esto”.

El regidor va a poner en marcha la vía judicial para tratar de que las personas que han actuado de esta forma sean castigadas, “pero también aquellas que lo han alentado con ataques políticos, espero que no se vayan de rositas”.