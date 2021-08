Una candidatura garantiza el relevo al frente de la asociación de hosteleros de Vilagarcía

El presidente de Ahituvi, Ricardo Santamaría, participó en la caravana, y aunque lamentó los hechos ocurridos en la capital arousana, puso su cargo a disposición de los socios, al igual que los demás miembros de la directiva. “Lo de bajarse de los coches e ir caminando por los locales fue algo totalmente improvisado. Si lo llego a saber, hubiera avisado a los hosteleros afectados, la mayoría miembros de la asociación y amigos”, declaraba al día siguiente de la protesta.

La directiva saliente anunció su dimisión y se abrió un periodo de reflexión en la asociación que culminará hoy con la asamblea que está convocada para las 17.00 horas en primera convocatoria (y para las 17.30 en segunda) en el Auditorio municipal. En la reunión se presentarán las candidaturas aspirantes y previsiblemente se elegirán nuevos responsables para ponerse al frente de Ahituvi.

Ricardo Santamaría no descarta repetir en la directiva, pero desde un segundo plano, “con un perfil bajo completamente”, aclara. “Me preguntaron si estaba dispuesto a echarles una mano y sin problema, aunque yo me haría cargo de un área concreta, que es la formación”, apunta Santamaría, quien ya está pensando en el curso 2021-2022 para darle contenido al aula de la plaza de abastos, donde se desarrolló el programa “Ao punto!”, promovido por Ahituvi y el Concello de Vilagarcía.

Con todo, habrá que esperar a esta tarde a ver qué deciden los participantes en la asamblea, que será abierta a todo el sector hostelero, tanto a socios (suman unos cincuenta) como a los que no lo son. Incluso profesionales ajenos a la asociación pueden presentarse para dirigirla.

La continuidad de Ahituvi es importante para unificar el sector y servir de portavoz a la hora de dirigir sus peticiones y entablar un diálogo con las distintas administraciones y colectivos.

La asociación nació en el año 2008 con el propósito de aglutinar el sector e impulsar actividades para dinamizar la hostelería local, uno de los pilares de la economía de Vilagarcía junto con el comercio.

Así, Ahituvi ha dejado marcados en el calendario eventos como el exitoso “Ás 9 na praia”, un ciclo de conciertos para disfrutar de los atardeceres en el arenal de A Concha que cada verano tiene más seguidores y lleva varios años celebrándose de forma ininterrumpida.

También la Feira das Tapas se organizó durante varias ediciones, aunque desde la irrupción del COVID se ha quedado en el tintero. En el último año la formación del sector hostelero ha sido una de las prioridades de la asociación.

Desmadre en el ocio nocturno: un local precintado, desacato y aglomeraciones

La Policía Local de Vilagarcía volvió a detectar este fin de semana “mucha relajación” en el cumplimiento de las normas de prevención del COVID en las zonas de ocio nocturno, como por ejemplo la TIR, donde se registraron grandes aglomeraciones que los agentes no pudieron dispersar debido a la falta de medios. Muchas personas no llevaban puesta la mascarilla y no guardaban las distancias de seguridad, por lo que el Concello hace un llamamiento a la responsabilidad para que “las actitudes incívicas e imprudentes como estas no se vuelvan a repetir para no frenar el ansiado avance hacia la antigua normalidad y para evitar que vuelva a subir la incidencia de la enfermedad y, con ello, las restricciones que limitan el ocio y la actividad económica de un sector”.

En cuanto a las denuncias tramitadas, destaca una por desobediencia y desacato a la autoridad por parte de unos jóvenes que estaban en O Castriño cuando los miembros del Servizo Municipal de Emerxencias fueron a reabrir el parque, pasadas las seis de la madrugada. Los efectivos llamaron a la Policía Local, que se encontró con un grupo de chavales “en actitud intimidante y que los increpaba”, señalan desde Ravella. Además de desatender el requerimiento de la Policía para que abandonasen el parque, los jóvenes respondieron con “insultos reiterados” hacia los agentes, por lo que procedieron a identificar a dos de ellos, contra los que se cursa la correspondiente denuncia por desacato.

En cuanto a los negocios de ocio nocturno, la Policía Local precintó el “Loft” por obviar el requerimiento municipal que le impedía abrir hasta que no regularizase su licencia de actividad.

A estas incidencias se suman dos denuncias por no llevar mascarilla y no guardar la distancia de seguridad, así como varias quejas vecinales por los conciertos organizados por la asociación Arousa Moza en la plaza de Galicia, que no terminaron hasta la medianoche. Los agentes también fueron movilizados por quejas de ruido en tres fiestas privadas. Ni estas reuniones ni las actuaciones de la plaza de Galicia conllevaron denuncia porque los organizadores atendieron los requerimientos policiales