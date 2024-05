Santa Rita ya está aquí, y con ella, la lluvia y la novena

La Iglesia celebra cada 13 de mayo una de las advocaciones marianas más extendidas y queridas en el mundo católico, la de Nuestra Señora de Fátima, recordando así que tal día como ayer, pero en 1917, “la Madre de Dios se apareció por primera vez a tres humildes pastorcitos en Cova de Iría”, en Fátima (Portugal).

Pero los más creyentes no solo rememoraban ayer aquel día en que la Virgen María pidió a los tres niños de Cova de Iría “que rezaran el Rosario todos los días para alcanzar la paz y la conversión de los pecadores”, explican en el clero. Y es que cada 13 de mayo es también cuando arrancan en Vilagarcía de Arousa los actos religiosos en torno a su imagen más venerada y una de las más queridas en la comarca, Santa Rita.

Días de oración

Más concretamente comenzaba ayer su novena, es decir, nueve días consecutivos de oraciones que van a llevar a los más fieles cristianos, creyentes, practicantes y/o devotos de Santa Rita hasta su día grande, el 22.

Jornada en la que se cumplen 567 años desde la muerte de Santa Rita de Casia, nacida en Italia también un 22 de mayo (en 1381), bautizada con el nombre de Margherita Lotti y considerada una de las santas más populares de la Iglesia católica.

Rosas y amapolas

Las rosas, higos y amapolas que identifican a esta monja italiana del monasterio de Santa María Maddalena, beatificada por el Papa Urbano VIII en 1626 y canonizada en 1900 por el Papa León XIII, sirven de nuevo para recordar a la abogada de los imposibles o, como reza una de sus oraciones, valedora de “los casos desesperados, socorredora en la última esperanza, refugio y salvación en el dolor, que conduce al abismo del delito y de la desesperación”.

Los primeros puestos de velas y exvotos se instalaton temprano y bajo la lluvia. / M. Méndez

Algo que podía escucharse nuevamente ayer en Vilagarcía, pues desde primera hora de la mañana, y a pesar de la lluvia que también suele caracterizar a esta celebración, y que reaparecía en la comarca, ya se notaba la devoción por esta santa.

Espacio monumental

Y sucedía tanto dentro como fuera de la iglesia conventual de las Madres Agustinas Recoletas, situada en el conjunto monumental de Vista Alegre, junto al pazo del mismo nombre.

Dentro del templo se hacía más que evidente la proximidad del día grande de Santa Rita porque, como se indicaba anteriormente, arrancaba la “novena”, se escuchaban las primeras oraciones y se encendían las velas ante la imagen de la Virgen.

El espacio monumental de Vista Alegre, ayer. / M. Méndez

Y fuera del mismo, porque bajo la lluvia y protegidos con plásticos, se habían colocado ya los primeros puestos de venta de rocas, rosquillas, velas, exvotos y demás elementos característicos de toda celebración o romería de tintes religiosos que se precie.

Una lluvia que cesó por la tarde, coincidiendo con el lanzamiento de las primeras bombas de palenque que anunciaban la misa de ocho y daban el pistoletazo de salida a una cita tan esperada en Vilagarcía y la comarca como la de Santa Rita.

Misas a las 11.00 y 20.00 horas

Ambiente que irá cobrando protagonismo a medida que avance la novena, con misas diarias entre ayer y el día 21 a las 11.00 y las 20.00 horas.

También el domingo que viene, cuando, a mayores, se oficiará otra misa a las doce del mediodía, igualmente en la iglesia conventual de Vista Alegre.

Los puestos de velas y rosquillas en el conjunto monumental de Vista Alegre, donde se encuentra la iglesia conventual con la capilla de Santa Rita. / M. Méndez

Día grande y procesión

Ya el 22, Solemnidad de Santa Rita, habrá misas cada hora desde las seis de la mañana hasta la una de la tarde, oficiándose la ceremonia central a mediodía.

Continuarán a las cinco, seis y siete de la tarde, para celebrar la tradicional procesión desde las 20.00 horas.

Por cierto, que todos aquellos que quieran formar parte activa de esa procesión, portando las imágenes de Santa Rita y San Agustín, o bien llevando las flores que las acompañan, deben inscribirse para ello en la sacristía.

Verbenas, feria celta y otros espectáculos

El inicio de la novena marca el comienzo de la fiesta de Santa Rita. Al menos en lo referido a la parte religiosa de la misma.

La profana es cosa del gobierno de Alberto Varela, que junto a la concejalía de Cultura, liderada por Sonia Outón, ha programado cinco días de actividades.

El concierto de Adrián Costas en la calle de Méndez Núñez abrió el ciclo "Ágora Vermú". / Noé Parga

Destacan, el sábado, el espectáculo “Unha Noite de Cine”, de la Banda de Música de Vilagarcía, y el concierto posterior –desde las 23.00 horas en el Parque da Xunqueira– de una de las bandas indie con mayor proyección nacional, como es Siloé.

Conciertos gratuitos a los que seguirá, el domingo, a escasos metros de la iglesia conventual de Vista Alegre, el del grupo grovense Fla Meco. Será cabe recordar, en el barrio de O Piñeiriño, dentro del ciclo “Ágora Vermú”.

El programa de Santa Rita incluye las verbenas de la orquesta París de Noia, la vilagarciana La Fórmula y Los Satélites.

Otro de los atractivos es la Feira Celta del Parque da Xunqueira, operativa durante los cinco días de fiesta. Y no faltarán los grupos de música tradicional en los pasacalles ni el “Festivaliño on The Road”, entre las calles A Baldosa y Valentín Viqueira los días 19 y 22.