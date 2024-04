La música sacra centra tres conciertos en O Berbés, Casco Vello y Lavadores

El 17º ciclo de música sacra de Acopovi termina hoy con tres conciertos. La Basílica de Santa María acoge a las 20.00 al Coro de Cámara Rías Baixas, que tiene dos citas más previstas en abril. A la misma hora, en la iglesia de Santa Clara de Lavadores, cantan las corales polifónicas Allegro y Santa Clara. Schola Gregoriana Lucensis y el Coro de Voces Graves de Vigo actúan en la iglesia de San Francisco de O Berbés (20.30).

Concatedral de Santa María e iglesia de Santa Clara de Lavadores, a las 20.00, e iglesia de San Francisco (O Berbés) a las 20.30 horas.

Actos

Reconquista de Vigo

La programación religiosa incluye la misa presidida por el obispo Luis Quinteiro Fiuza cantada por la Coral Casablanca que interpretará el Himno al Santísimo Cristo de la Victoria al terminar. Las actividades de ocio incluyen el mercado tradicional de artesanía y gastronomía integrado por unos 200 puestos, además de actuaciones musicales y de baile.

Misa en la Basílica de Santa María a las 12.00 horas y mercado y música en el Casco Vello, de 11.00 a 23.30 horas.

Move It

Competición de danza urbana que reúne a más de 1.200 bailarines procedentes de toda Galicia y de otras comunidades que participarán en las trece categorías del certamen por grupos y parejas desde los 4 años de edad.

Ifevi (Estrada do Aeroporto, 772), de 9.30 a 21.45 horas. Entradas desde 15 euros.

Días Europeos de la Artesanía

Primera de las dos jornadas de actividades en el museo con taller de pintura sobre madera impartido por Como pez en el agua; taller de cerámica con torno a cargo de Carlos San Claudio; taller de marmoleado con Peixesapop, y taller de cuero que ofrece Medialúa Artesanía.

Museo do Mar de Galicia (avenida Atlántida, 160), de 11.00 a 13.30 y de 17.00 a 19.30 horas. Actividades gratuitas sin reserva previa por orden de llegada.

Actividades Vigo Nature

La jornada empieza con alimentación de fauna en Nocturama (13.00) y Exotarium (13.30) para seguir por la tarde con los talleres “Coñecendo ao noso sol” y “Enriquecemento de suricatas” (16.30), “Planetario: o sistema solar” y “A composteira: o restaurante da nosa horta” (17.30), “Camuflaxe animal” y “Organismos descompoñedores” (18.30).

Vigo Nature (antiguo Vigozoo-A Madroa), todo el día. Actividades con inscripción previa (986267783).

Baixo os nosos pés

Recorrido guiado para descubrir la única salina romana de evaporación solar musealizada del imperio romano para conocer los restos arqueológicos conservados y los múltiples usos que se le daba a la sal en la antigua Roma.

Centro Arqueolóxico Salinae (Rosalía de Castro, 21-23), mañana a las 11.30 y 12.30 horas. Actividad gratuita con reserva previa (986247750).

Reconquistiña en Camelias

Segunda edición de la actividad infantil que sumerge a los niños en la historia de Vigo mientras se enfrentan a desafíos y resuelven pistas.

Centro Comercial Camelias (Praza América) a las 12.00 horas.

Festas Nosa Señora das Neves en Beirán-Matamá

Segunda jornada de las celebraciones con pasacalles a cargo del grupo Lenha Verde por la tarde y actuación en la verberna nocturna de la Orquesta La Travesía y Trío La Noche.

Recinto de fiestas y pasacalles por la parroquia, por la tarde.

Cartel de las festividades en honor a Nosa Señora da Soledad en Beirán (Matamá). / FdV

Presentación de libro

Alfonso de Sas presenta su novela, “Tres Imperios” con una trama situada en Cuba en julio de 1895.

Fnac Vigo (Centro Comercial Vialia) a las 19.00 horas.

Portada del libro "Tres imperios", de Alfonso de Sas. / FdV

Presentación literaria

Xoán Carlos Domínguez presenta “Faíscas” acompañado por el psiquiatra y escritor Adrián Gramary Cancelas y Minia Domínguez Diéguez, (autora de las ilustraciones).

Libraría Cartabón (Urzáiz, 125) a las 19.00 horas.

Música

III Festival Musical de Primavera

Primero de los dos días, hoy con el Cuarteto Prima y un trío de fagot, saxofón y piano.

CVC Valladares (Camiño do Pedregal, 6) a las 19.00 horas.

Land´s End Hardcore Fest

Con las actuaciones de Cauldron, Same Changer, No Relief, Faced Out, Take Back y Fractura.

Sala Rouge (Pontevedra, 4) desde las 19.00 horas. Entradas a 17-20 euros.

Dioivo

Death metal en directo junto a la banda Karratxo, seguidos de La Nueva Moda.

Sala Kominsky (Irmandiños, 3) a las 21.00 horas. Entradas a 6-8 euros.

Santa Companha y Nocturna

Dream postpunk desde Valencia y dark postpunk- noise de Pontevedra.

Radar Estudios (Iglesias Esponda, 30) a las 21.00 horas. Entradas a 10-12 euros.

Brutal y Fix

La primera banda presenta su nuevo disco “22820” con la formación de Badajoz.

Sala Transylvania (Rogelio Abalde, 16) a las 21.00 horas. Entradas a 10 euros.

Motel Bates

Concierto de la banda de rock, blues y soul.

El Contrabajo (Venezuela, 82) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

La Tronka Jazz Quartet

Grupo de rock irreverente con más de veinte años de carrera sobre los escenarios.

La Pecera (Pizarro, 35) a las 21.30 horas. Entradas a 7 euros.

Supergigante

Indie rock fresco y ágil.

La Fábrica de Chocolate (Rogelio Abalde, 22) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Flip Corale

Garage acústico.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a las 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Daniel Calá

Éxitos internacionales en español con músicas de Sudamérica, tangos, boleros, cantigas y humor.

Henry Pub (García Barbón, 87) a las 00.30 horas. Entrada gratuita (reservas en 696892624).

Teatro

“Molto Barroco”

Espectáculo familiar de Píscore que ofrece la posibilidad de disfrutar, desde el teatro y el humor, de la música de la época barroca.

Centro Comercial Vialia (Praza da Estación) a las 17.30 horas

“Celebreixon”

Roberto Vilar celebra sus treinta años en televisión con su espectáculo de humor, sorpresas y risas.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 21.00 horas. Entradas casi agotadas.

Laura del Val

Presenta su monólogo “De Burgos también se sale” en el que enseñará, con un humor sarcástico y muy irónico, que salir de lo convencional es posible.