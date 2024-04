Emocionada por “perder la virginidad en Vigo” el mismo fin de semana de la Reconquista, Laura del Val (Burgos, 1985) compagina las salas con sus trabajos en Europa FM o televisión después de renunciar a la abogacía. “De Burgos también se sale” aterriza en el Sinattra Cóctel Bar Vigo (Fermín Penzol, 6) a las 22 horas de este sábado.

–La pandemia supuso un cambio en su vida para apostar por el humor. ¿Cómo lo vivió?

–Al principio sí que lo viví con un poquito de miedo porque fue un salto radical de cambio de profesión desde una socialmente muy bien vista. Pero me duró una semana, disfrutaba mucho en el escenario y fui cogiendo ritmo.

–¿Qué problemas encontró?

–Es muy difícil en el mundo de la comedia ganar dinero desde el minuto uno, tienes que tener un plan B. Mentalmente tienes que estar tranquilo, no puedes agobiarte con no llegar a fin de mes porque tu creatividad también se te merma porque estás muy estresado.

–La comedia en salas y redes está viviendo una nueva época dorada pero también está en televisión y radio. ¿Cómo está su salud?

–Tengo la sensación de que siempre son los mismos en los medios generalistas. Las redes te permiten poder crecer de otra manera. Pero en Mediaset en los programas de entretenimiento son los mismos presentadores, o bien Sobera o Sandra Barneda, Flo, Anabel Alonso, es un circuito cerrado y es muy difícil entrar ahí. En cambio se nota mucho cuando los programas son hechos por cómicos de toda la vida que dan el salto. Sí que me funciona mejor la sala que los teatros grandes, que cuestan mucho salvo que seas una figura asentada. Es muy guay porque la gente que va quiere verte, es el el underground que nunca te va a abandonar.

–Han desaparecido late nights y en cambio en la radio siguen creciendo. ¿A qué se debe?

–Influyen varios factores. El tema podcast ha hecho que la gente más joven se anime más a programas de radio que no es ya solamente para viejunos. Pero el factor más importante es quién quiere el entretenimiento real. En radio yo sí que me he encontrado con una serie de compañeros más jóvenes que han apostado y han arriesgado por este formato y llevarlo a un público más joven. Canales como Movistar creo que está enfocado a más cine, series y documentales. En El Intermedio llevan 18 temporadas, es una barbaridad y no se ha creado un formato que lo pueda sustituir. En cambio hay más tirón las radios porque todo está en las redes.

–¿A quién le gustaría hacer reír?

–Uf, madre mía, es que a mí me gustaría mucho a Isabel Díaz Ayuso. Me gustaría mucho verla y hacer un roast pero sin serlo. La verdad es que tengo un poco de obsesión con Isabel Díaz Ayuso porque me parece una de las mejores cómicas de España y ahí está el tema. O gente no muy seria, a Mario Vargas Llosa o Isabel Presley .Esa gente más, no sé, con nivel como societario. O del mundo del deporte como futbolistas y Ancelotti.