La Orquesta Sinfónica de Galicia, bajo la batuta de Víctor Pablo Pérez, abre la temporada en Afundación con un concierto en el que estará acompañada como solista por la violinista surcoreana Bomsori Kim. El repertorio incluye obras de Tchaikovsky y Shostakovich.

Teatro Afundación (Policarpo Sanz, 13) a las 20.00 horas. Entradas desde 11,70 euros.

Actos

Charla Francisco Castro

El escritor Francisco Castro ofrece la conferencia “Isto SI é un Home, o reto de facerse homes feministas”.

Centro de Documentación e Recursos Feministas (Biblioteca Pública Municipal Juan Compañel-Joaquín Yáñez, 6-2º) a las 19.00 horas.

Presentación literaria

Samuel Solleiro presenta “O relato de Arthur Gordon Pym”, traducción al gallego de la obra de Edgar Allan Poe, en un acto en el que estará acompañado por Xavier Queipo y César Lorenzo Gil.

Galería Río Lagares (Falperra, 16) a las 19.30 horas.

Presentación de libro

Manel Monteagudo presenta “O afago da brisa do mar” en un acto en el que estará acompañado por Andreia Costas y María Xosé Porteiro.

Librería Cartabón (Urzáiz, 125) a las 20.15 horas.

Pista de hielo y karts

Espacio para patinar sobre hielo y circuito para circular en kart en una actividad que seguirá funcionando hasta el día 29.

Aparcamiento de Samil (junto polideportivo), de 16.30 a 22.00 horas. Precio a 7 euros (existen descuentos).

Encuentro ecuménico

Celebración de un encuentro ecuménico con líderes y fieles de las comunidades cristianas de Vigo (católicos, ortodoxos, evangélicos y anglicanos), convocado por la Diócesis de Tui-Vigo y el franciscano Faustino García, párroco del templo de Capuchinos.

Iglesia Sagrado Corazón (Rosalía de Castro, 56) a las 20.30 horas.

Música

Homenaje a Elvis Presley

Proyección de 21 de sus números 1 extraídos de especiales de televisión, películas y conciertos de 1956 con motivo de 88 aniversario del nacimiento del rey del rock and roll.

Bar Tipo X (Real, 21) a las 20.30 horas.

Jam en blue

Jam session a cargo de músicos locales.

A Casa de Arriba (Martín Códax, 23) a la 21.30 horas. Entradas a 5 euros.

Con la Venia

Música en directo a la hora de la cena.

La Bodega de Matías (Hispanidad, 61) a las 22.00 horas.

Teatro

Vigo Open Comedy

Comedia, humor y risas con Carminha y Olé, No me toques el kiwi y Fernando Rivas.

Café De Catro a Catro (Gerona, 16) a las 21.00 horas. Entradas a 3 euros.

Exposiciones

“Géminis. Ascendente en tus pelotas”

Primera exposición individual en Galicia de la ilustradora Cristina Daura, que trabaja para The New York Times, The New Yorker, Die Zentit, Penguin Books, Nike o Primavera Sound.

Galería Maraca (Cervantes, 13-2º). Inauguración a las 19.30 horas.

“A nosa arte”

Selección de 37 piezas de la Colección de Arte del Parlamento de Galicia seleccionadas entre las 300 que la conforman y que tiene como objetivo difundir el arte gallego. Hoy hay visita guiada a las 19.00 horas.

Sede Afundación (Policarpo Sanz, 24-26), de 17.30 a 20.30 horas.

“Inconsecuencias”

Exposición con fotografías de Isabel Sobrino.