Protagonista con solo 20 años

Hace un año publicábamos en estas mismas páginas que estaba escrito que Laura Vázquez sería la primera deportista que recibiría en la Gala del Deporte el premio a la mejor deportista absoluta después de haber logrado antes el promesa. Hace solo tres años el jurado de estos premios la eligió (por segunda vez) como la mejor sub19 entre todas las candidatas propuestas por las federaciones y ahora se suma a la reducida lista que ha conseguido sumar dos títulos en la categoría absoluta. Y ambos de forma consecutiva. La judoka no va a tener sitio en casa para encontrar espacio solo para las distinciones que le llegan de la gran fiesta del deporte vigués.

Laura Vázquez es un producto de la prolífica escuela del club Famu de Frutos donde comenzó a practicar este deporte como le sucede a centenares de niños de la ciudad. No es producto de la casualidad porque el judo es una modalidad que gracias a las escuela municipales y al trabajo sobre todo con los colegios se ha hecho presente en la ciudad. Generaciones enteras se han sentido atraídas por este deporte y el caso de Laura Vázquez (que tiene también a su hermana como una de las premiadas en la gala también en la categoría de judo) es un ejemplo más de ese trabajo. Desde muy pequeña los entrenadores advirtieron sus condiciones evidentes y desde ese instante todo ha sido un fabuloso crecimiento.

Laura Vázquez, durante el pasado año, “dobló” las competiciones y fue posible verla compitiendo con la gente de su edad, pero también asomar internacionalmente en pruebas absolutas.

La judoka del Famu logró el año pasado el título de campeona de Europa en la categoría junior en la categoría de menos de 63 kilos que se celebró en Postdam. De este modo, repetía el título logrado solo un año antes en Praga y confirmaba su incontestable dominio en la categoría sub 23. Y aún le queda una temporada en ese grupo de edad.

En Postdam, Laura Vázquez se encontró en la final con la también española Aitana Fernández y logró una victoria clara tras una competición de gran nivel y que comenzó con el triunfo ante la turca Habibe Afyonlu en más de tres minutos. En cuartos de final y en la semifinal, Laura Vázquez se mostró implacable y selló dos victorias por Ippon en menos de un minuto. Así batió a la neerlandesa Kamile Nabat y a la alemana Viktoria Folger.

De esta forma se plantó en la final para luchar por el título ante Aitana Fernández y ya se vivió un duelo con más paridad, pero que cayó del lado de Laura Vázquez, que firmó un Wazari, mientras que su oponente solo pudo puntuar por una penalización de la olívica. Superior en la final, pudo hacerse con la victoria en una jornada en la que Laura Vázquez se mostró inspirada y acertada en cada combate.

Porque Laura Vázquez ha comenzado ya a jugar en “otra Liga”, la de la categoría absoluta. El judo es un deporte en el que la experiencia resulta imprescindible y por eso empieza a llamar tanto la atención la presencia de la viguesa ya en podios absolutos. Porque la viguesa en la temporada pasada fue capaz de conquistar la victoria en las pruebas del Open Europeo disputadas en Sofía y Málaga.

De todos modos, la viguesa en la pasada temporada tuvo un momento delicado en el que pareció quedar descabalgada de la carrera por entrar en los Juegos Olímpicos de París. Perder el paso la dejó algo tocada en lo anímico y eso obligó a un replanteamiento de lo que iban a ser sus siguientes meses. Parecía enfocada casi exclusivamente en conseguir la plaza en los Juegos Olímpicos de Los Ángeles que se celebran en 2028, pero las últimas semanas aún le van a entregar una opción de llegar este año a París. Dentro de una semana se celebra el Campeonato de Europa absoluto en Zagreb y a él acudirá la viguesa en busca de una buena colección de puntos. A los Juegos solo entran los 22 primeros del ranking olímpico. Laura Vázquez está aún lejos, pero la situación podría cambiar de forma decisiva en caso de que consiga un gran resultado en el Europeo. Hablamos de un podio al menos y eso serían palabras mayores. Pero ella y su entorno trabajan con vistas a la cita de la próxima semana aunque tenien claro que su prioridad es Los Ángeles. Llegará a esa cita con solo 24 años y eso es una garantía de que el futuro aún le pertenece y que le quedan unas cuantas ediciones de la Gala del Deporte para ser protagonista. Ella lo explica con mucha tranquilidad: “Salí de la categoría júnior con puntos en el ránking mundial y tenía mucha ilusión porque veía los Juegos de 2024 muy cerca. Lo cierto es que cuando tenía que dar la talla, no estuve al nivel y me quedé atrás. Eso también fue lo que me hizo pegar un bajón y pasar unos meses muy malos. Cuando me di cuenta de que el objetivo principal no se iba a cumplir, me caí un poco. Ahora hice un trabajo que va enfocado a largo plazo y a Los Ángeles. Ahora lo veo como una fase de preparación, que mi momento no es ahora”, explicaba la judoka del Famu. Sin embargo, el año se fue reconduciendo y liberada de tanta presión regresó a la carrera en busca de una nueva oportunidad. La que le está esperando dentro de una semana en París.

En la Gala del Deporte celebrada esta semana Laura Vázquez volvió a recoger el premio y sumando sus triunfos en la categoría promesa y en la absoluta se convierte en la primera que ha salido cuatro veces del Teatro AFundación con uno de los premios principales que se entregan durante la gran fiesta del deporte vigués, de la que Laura Vázquez, pese a su edad, ya es una de sus indiscutibles protagonistas.