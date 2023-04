Esta escrito que Laura Vázquez sería la primera deportista que recibiría en la Gala del Deporte el premio a la mejor deportista absoluta despuñés de haber logrado antes el promesa. Hace solo dos años el jurado de estos premios la eligió (por segunda vez) como la mejor sub19 entre todas las candidatas propuestas por las federaciones y ahora da el salto “con los mayores”. Ley de vida por un lado y la prueba de que estamos ante uno de los proyectos más importantes de deportista de élite que ha dado Vigo en los últimos años y su asalto a las grandes competiciones es ya una realidad.

Laura Vázquez es un producto de la prolífica escuela del club Famu de Frutos donde comenzó a practicar este deporte como le sucede a centenares de niños de la ciudad. No es producto de la casualidad porque el judo es una modalidad que gracias a las escuela municipales y al trabajo sobre todo con los colegios se ha hecho presente en la ciudad. Generaciones enteras se han sentido atraídas por este deporte y el caso de Laura Vázquez (que tiene también a su hermana como una de las premiadas en la gala también en la categoría de judo) es un ejemplo más de ese trabajo. Desde muy pequeña los entrenadores advirtieron sus condiciones evidentes y desde ese instante todo ha sido un fabuloso crecimiento.

Laura Vázquez, durante el pasado año, “dobló" las competiciones y fue posible verla compitiendo con la gente de su edad, pero también asomar internacionalmente en pruebas absolutas que son el mejor baremo para adivinar el rendimiento que puede ofrecer en un futuro próximo.

Vayamos por partes. La judoka del Famu logró el año pasado el título de campeona de Europa en la categoría junior en la categoría de menos de 63 kilos que se celebró en Praga. Laura Vázquez se coronó así después de haber estado siempre cerca del oro en las máximas competiciones junior. En 2021 había sido subcampeona del mundo júnior y había logrado una plata y un bronce en anteriores Europeos, pero finalmente en la República Checa completó la búsqueda de ese oro al derrotar en la final a la israelí Adelina Novitzki por ippon. La deportista del Famu vigués abrió la competición con una victoria ante la húngara Anna Kriza y a la italiana Sara Lisciani, lo que le permitió meterse en la lucha por las medallas. En las semifinales, Laura se impuso a la francesa Kamile Nalbat y en la final, superó a la israelí Adelina Novitzki. En su despedida de esta categoría se marchaba a lo grande y dejando claro que su nombre seguirá repitiéndose en la gran competición.

Porque Laura Vázquez ha comenzado ya a jugar en “otra Liga”, la de la categoría absoluta. El judo es un deporte en el que la experiencia resulta imprescindible y por eso empieza a llamar tanto la atención la presencia de la viguesa ya en podios absolutos. Sucedió en el Campeonato de España de 2022 en el que fue medalla de bronce en el campeonato disputado en Madrid y en el que ya dio muestras de que muy pronto su objetivo no será estar simplemente en el podio.

Porque aunque no sean resultados correspondientes a 2022 (es el año de referencia para estos galardones), la viguesa sumó hace pocos meses la medalla de oro en el abierto de Sofía en el que ya se medía con muchas de las mejores del continente. Para Laura Vázquez era su segunda medalla en la categoría absoluta después del bronce que había logrado en Málaga en 2021 (con solo 18 años) y que fue su gran presentación a nivel internacional. En Sofía impresionó porque más allá del nivel de sus rivales, la joven judoka se impuso por “ippon” en los cuatro combates disputados, una demostración de poderío que Vázquez tratará de prolongar a lo largo de los próximos meses.

Ante este panorama, Laura Vázquez está en un año especialmente importante. Tiene claros sus sueños y aunque no tiene prisa por alcanzarlos, es evidente que su ilusión es clasificarse para los Juegos Olímpicos que se disputan en París en 2024 y a los que llegaría con solo 21 años. Por eso lo que suceda en los próximos meses será especialmente importante ya que en 2023 comienzan a repartirse las primeras plazas y aunque habrá más oportunidades es verdad que a finales de verano se enfrentará a sus primeras oportunidades de conseguir algo tan exigente como un billete para los Juegos Olímpicos, algo muy exclusivo y que no resulta nada sencillo por el peculiar y complejo sistema de calificación que se utiliza en este deporte.

Laura Vázquez cierra su etapa júnior con un título balsámico “tras un año de altibajos” Posted by Faro de Vigo on Tuesday, September 20, 2022

Ahora Laura Vázquez recoge el premio a sus resultados sobresalientes de 2022 en los que mostró una importante capacidad para asumir esa transición que lleva a un deportista de la edad junior a la categoría absoluto. Muchos son los que no soportan ese cambio y desaparecen de la escena por su incapacidad para adaptarse a la exigencia que llega en ese momento. Pero está claro que no es el caso de Laura Vázquez que parece haber superado ese momento crítico y arranca en la categoría absoluta cargando de razones a todos los que llevan años señalándola como uno de los deportistas de élite de Vigo a los que no conviene perder la pista.

Laura Vázquez sigue entrenándose en Galicia. Mientras se mantiene en el Famu de Frutos, su “campo base” es el Centro Galego de Tecnificación de Pontevedra que es donde se entrena de lunes a sábado. Allí depura su técnica y potencia la fuerza que es uno de sus puntos más importantes ya que estamos ante una judoka muy poderosa y que es capaz gracias a eso de manejar a sus rivales con notable eficacia.

Laura Vázquez recibió el jueves en el Teatro Afundación el premio a la mejor deportista de Vigo durante el año 2022. Para ella no era su primera presencia en esa fiesta y es evidente que tampoco será la última teniendo en cuenta su rendimiento y lo que todo el mundo espera de ella.