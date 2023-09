Tamara Falcó e Íñigo Onieva lograron darse el 'sí, quiero' el pasado 8 de julio. Después de un sinfín de contratiempos relacionados con el vestido, las joyas, la lealtad e insluo la sotana de uno de los curas, la pareja se convirtió en marido y mujer. Aunque todo parecían ser señales para que la marquesa de Griñón diera marcha atrás en su decisión, celebraron una multitudinaria boda en la que no faltó detalle.

Sobre eso habló Tamara en su visita a 'Joaquín, el novato' donde se sincero sobre algunos de los aspectos más secretos del enlace y respodondió sin tapujos a las preguntas del exfutbolista. "¿Una boda con tanta categoría quién la paga? ¿Los novios, los suegros, a medias, los amigos, exclusiva del ¡Hola!?", le preguntó. "Originalmente, era la mujer", respondió Tamara.

"Nosotros hemos ido a pachas porque ya estamos en otra época",confesó finalmente. "El ¡Hola! cubría hasta cierta parte y, después, lo hemos tenido que cubrir nosotros. Pero lo hemos hecho encantados. Ha sido un recuerdo para toda la vida y los invitados lo disfrutaron muchísimo."

El deportista quiso saber si Tamara Falcó puso un número de cuenta en las invitaciones de la boda. "No lo puse, pero hay mucha gente que me lo pidió", desveló. "También hubo gente que me regaló cosas que para ellos eran importantes. Eso también es bonito", puntualizó la hija de Isabel Preysler.