Tamara Falcó fue la última invitada de 'Joaquín, el novato'. La colaboradora de 'El Hormiguero' visitó al exfutbolista para hablar sobre su boda, su infancia y para darles las claves necesarias para ser un buen anfitrión.

Al final del espacio, Ágatha Ruiz de la Prada, Genoveva Casanova y Teresa Baca visitaron a la marquesa de Griñón para charlar y comprobar que sus clases a Joaquín habían sido efectivas. Y tras una cena de ensueño declararon que había sido el perfecto anfitrión.

La conversación que los cinco mantuvieron antes de la cena, trajo bastante cola. Tamara Falcó aprovechó su intervención en el programa para lanzar una denuncia: "Me parece fuerte que porque seas un personaje público, tengan derecho a decir cualquier cosa sobre ti. Eso supone una presión gigantesca. Yo ahora mismo he caído bien, pero en otros momentos de mi vida no he caído tan bien", declaró.

Genoveva Casanova, la ex mujer de Cayetona Martínez, empatizó con las palabras de Falcó y aseguró que llegó a encerrarse en casa y a dejar de trabajar debido a la gran presión mediática que sufría. Al escuchar a la mexicana, Tamara Falcó intentó comparar su trabajo con el de un camarero.

Tamara Falcó no entiende por qué tiene que atender a los paparazis después de grabar un programa de televisión. "Si tú fueras camarero, trabajarías las horas que te corresponden y nadie te pediría otra de calamares cuando llegas a casa. ¿Por qué yo tengo que hacer caso a la persona que está ahí en la calle?", preguntó Falcó, haciendo referencia a todos esos periodistas que le persiguen en su tiempo libre.

"Tamara, mira que te quiero, pero tú ganas mucho más que un camarero", le recordó Ágatha Ruiz de la Prada. "¿Y qué tiene eso que ver? ¿Por dinero?", cuestionó Tamara Falcó, "Para mí esto no es un trabajo. Tú eres así, porque eres así. No eres así porque haya un periodista delante", le espetó la diseñadora.