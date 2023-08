Las dos patrias de Susana Maceira Quinteiro

Ría de Vigo:

Estás aquí, siempre presente,

y te llenas de libertad.

Los niños corren por tu ribera,

y parecen disfrutar.

Pero no olvides ría de Vigo,

que por tus aguas se fueron,

ciudadanos de estas tierras,

que tuvieron que emigrar,

porque esta Galicia pobre,

no podía alimentar.

La historia debe saberse,

de esos años de soledad,

el hambre, la pobreza y la guerra, deberá esta España, recordar.

Son los versos que le evocan a Suana Maceira Quinteiro su estancia en Vigo. La profesora de historia (nacida en Buenos Aires) cuenta en su novela “Un mundo que no vi”, que ya va por la tercera edición, la historia de su familia materna, el coraje de sus mujeres cercanas, porque, parafraseando a la historiadora Michelle Perrot, “escribir la historia de las mujeres es sacarlas del silencio en el que estaban sumergidas”: “Quise homenajear a mis mujeres, que pasaron tantas vicisitudes”.

Durante esta nueva visita a Galicia, la escritora ha participado en algunas conferencias y charlas y ha tratado de retomar el estreno de la obra teatral inspirada en su novela (que el COVID retrasó cuando estaba a punto de estrenarse). “La idea es llevar la obra a las cuatro provincias gallegas y luego, pasar a la quinta, que es Buenos Aires”, anuncia. También tiene previsto desplazarse a Madrid para negociar los términos de una posible adaptación cinematográfica de la obra.

Galicia de miña aboa, Galicia de miña nai, cuantos recuerdos queridos, no te pude olvidar. Quisiera, más no podía, acercarme a teu lar, permaneces en mi vida, tierra de mi soledad. ¡Tantos años han pasado! de esa guerra tan cruel, sin embargo apareces, cada segundo en mi piel. Hasta que no tenga justicia, no podré quererte bien.

Susana Maceira

Susana Maceira Quinteiro cursó estudios de especialización del mundo árabe-islámico sobre la temática de la mujer en “Al Andalus” en la Universidad Autónoma de Madrid; y arte islámico en la Universidad Complutense. Además, realizó cursos de doctorado en la Universidad de Santiago de Compostela. También preside la Fundación Alminar de Vigo.

“Respiro y agradezco. El tiempo es ahora. No lo vi, pero está presente”. Así termina su novela, una obra que se antoja muy necesaria. “El libro cuenta la historia de mi familia materna, natural de Beiro (Carballeda de Avia, Ourense). Yo estuve aquí de pequeña y me enamoré de España, de Galicia, de este mundo rural... Pasé más de un año aquí, aprendí el gallego, fui al colegio con mis primos...”, rememora. “Todo eso me marcó porque, como dice Proust: ‘mi patria es la infancia’”, añade. “Mis ancestros están aquí; y empecé a investigar primero preguntándole a mi abuela y luego, a mi madre; y me contaron esta historia que sentí la necesidad de escribir. También lloré mucho porque cuando nos ponemos a escribir algo tan especial y personal, lógicamente sentimos una gran emoción”.

Ante la posibilidad de que su obra llegue a la pantalla afirma que “los jóvenes tienen que tener el conocimiento de su propia historia. En España están todavía buscando en las fosas a los asesinados en el franquismo; mi abuelo se salvó, pero estuvo en prisión los tres años de la guerra”, expone. “Hay que conocer la historia para no repetirla, y el presente de España está en su pasado”.

“Mi abuela emigró a Buenos Aires en los años 30, dejando a sus hijos a cargo de su madre, bisabuela mía. Mi madre tenía 8 años y su hermana más pequeña, meses. Eran cinco hermanos; el único varón, mi tío Rodolfo, que no se presentó a filas, estuvo prófugo por los montes”, contextualiza. “Mi familia se dedicaba a la agricultura, pero eran tildados de rojos, de republicanos, rojos y comunistas”. Habla sobre una época en la que también “muchos tuvieron que emigrar”: “Esos inmigrantes también enriquecieron a Argentina culturalmente. Filólogos e historiadores como Américo Castro o Sánchez-Albornoz, o escritores como Rafael Alberti, aportaron un gran bagaje a la cultura. Por eso, a los chavales siempre les digo que los inmigrantes enriquecen un país”.

Al poeta Miguel Hernández: Tu poesía ha sido mi vivir, mi luz en tu agonía, fiel poeta, a tu saber bendigo, con amor día por día. Miguel Hernández te llamas, y eres sol, que el universo envía.

Susana Maceira

Y aquí, Susana Maceira Quinteiro hace un viaje de vuelta, convencida de que “podemos tener dos patrias”. “Yo nací en Buenos Aires y quiero mucho a Argentina, pero ésta es la tierra de mis ancestros”, dice: “Viví aquí y fui muy feliz”.

Y concluye recitando a Machado: “¡Ay del pueblo que olvida su pasado / y a ignorar su prosapia se condena! / ¡Ay del que sueña comenzar la Historia / y amigo de inauditas novedades / desoye la lección de las edades / y renuncia al poder de la memoria!”.