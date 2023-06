Salir del armario aún es de valientes

Salir del armario sigue siendo una decisión difícil. Y valiente. Según la encuesta Estado LGTBI+ elaborada para la Federación Estatal LGTBI+, el 29% de las personas pertenecientes al colectivo ha sufrido acoso durante los últimos cinco años, el 27,5% ha sido discriminado y el 8,6% ha sufrido agresiones y violencia física o sexual. En la mente de todos permanece grabado el asesinato grupal homófobo del joven de 24 años Samuel Luiz en A Coruña el 3 de julio de 2021. Con el objetivo de concienciar y promover el respeto y la aceptación hacia todas las personas que conforman el colectivo, y de luchar contra cualquier tipo de discriminación o violencia que se ejerza contra ellas se celebra cada 28 de junio el Día Internacional del Orgullo LGTBIQ+, fecha que se completa con una amplia programación de actividades durante todo el mes.

Francisco Fernández, presidente de la asociación Pvlse de Vigo, también fue víctima de una agresión homófoba en la puerta del centro LGTBIQ+ que tiene este colectivo en Vigo, en el que se presta asesoría psicológica y jurídica a personas homosexuales o trans víctimas de agresión, y se organizan actividades culturales y de ocio. El agresor, a grito de “¡Maricón, maricón!”, le rompió varias piezas dentales. “Toda persona LGTBIQ+ ha sufrido acoso, insultos o ha sido víctima de discriminación o de agresión en algún momento de su vida, desde la infancia hasta la vejez”, afirma.

El centro de Pvlse es blanco de la homofobia y raro es el mes que no recibe un ataque, desde el robo de la bandera multicolor hasta el envío de amenazas hacia del colectivo. Según Fernández, los delitos de odio están experimentando un alarmante aumento desde la irrupción de la ultraderecha. “Partidos como Vox están blanqueando los discursos de odio en los que discriminan a buena parte de la sociedad, desde el colectivo gay al movimiento feminista, en un intento de restarnos derechos. Estamos ante una involución”, advierte.

“Toda persona LGTBI ha sufrido acoso o ha recibido insultos en algún momento de su vida” Francisco Fernández - Pvlse Vigo

Por su parte, Elisabet Pérez, de Nós Mesmas, entidad con 15 años de trayectoria en Vigo, entiende que es complicado determinar si existe más discriminación o más agresiones hoy que hace unos años porque contamos con estadísticas sobre denuncias por delitos de odio por LGTBIfobia desde hace pocos años y porque éstas muestran tan sólo “una parte muy pequeña de delitos que son denunciados”. “Son la punta del iceberg. La mayoría de personas no denuncian y en muchos casos ni lo cuentan. Lo que sí tenemos claro, es que somos más visibles y contamos con más derechos que nunca –afirma–. Esta visibilidad aumenta el odio en ciertos grupos, que se ven reforzados por las proclamas del partido de ultraderecha que está dentro de las instituciones, un discurso de odio que no sólo no es sancionado, sino que además encuentra altavoz en muchos medios de comunicación que replican y difunden este mensaje, reintroduciendo en la política un discurso que teníamos superado en este país hace décadas”.

Pérez recuerda que los discursos de odio están recogidos en el Código Penal y, por tanto, deberían de ser sancionados y castigados. “No deberían ser considerarlos política. No se puede hablar de libertad de expresión cuando lo que se hace es fomentar el odio hacia colectivos como el LGTBI+, personas migrantes, etcétera”, sostiene Pérez, que reconoce que mientras siga habiendo discursos de odio y las personas LGTBI+ no tengan los mismos derechos seguirá habiendo miedo a salir del armario.

Las redes sociales sirven, a su vez, de altavoz para estos discursos de odio. “Los discursos se difunden con mucha facilidad en las redes. La juventud socializa en ellas y acaba normalizando estos ataques como una parte más de las relaciones, como una forma válida de comunicarse, pero no podemos olvidar que sea en redes o sea en la calle, sigue siendo delito y, sobre todo, debemos concienciar de que tiene unas consecuencias muy graves y que en muchas ocasiones ponen en riesgo la vida de muchas personas”, afirma Pérez.

“Los discursos de odio se difunden con muchísima facilidad en las redes sociales” Elisabet Pérez - Nós Mesmas

Por su parte, el miembro de Pvlse aboga por educar en el respeto a la diversidad y defiende que hay que continuar luchando para que los miembros del colectivo LGTBIQ+ tenga los derechos que les corresponde como personas y no dejar que la intransigencia gane terreno. “No tenemos miedo, lo que estamos es hartos. Lo único que pedimos es amar a quien queremos y que una persona LGTBI+ pueda encontrar trabajo independientemente de su orientación sexual o identidad de género. Y por eso el Día del Orgullo es tan necesario”, comenta el representante de Pvlse.

Según el último estudio realizado por UGT en materia de respeto a la diversidad sexual, familiar y de género en el entorno laboral, un 44% de las personas pertenecientes al colectivo LGTB oculta su orientación sexual o identidad de género ante una entrevista de trabajo, y dos de cada tres lo hacen por miedo a posibles represalias de sus compañeros o a la reacción que puedan tener los directivos de la empresa.

En lo que a la tipología de las agresiones se refiere, un 28% de trabajadores reconoce haber sufrido chistes, un 25% comentarios despectivos y un 18% burlas, siendo los rumores (16%) y los gestos (13%) las agresiones verbales menos comunes. En el caso específico de las personas transexuales, según los datos de UGT, estas sufren una tasa de desempleo que alcanza el 80%. Además, tal y como indica el Eurobarómetro LGTBI, el 42% de ellas se ha sentido discriminada durante su proceso de búsqueda de empleo o dentro de su entorno laboral.

El sábado 1 de julio, la comunidad viguesa LGTBIQ+ celebrará el acto central del Día del Orgullo con una manifestación, que saldrá de A Doblada, recuperando así el punto de salida de las primeras manifestaciones, en los ochenta, y la Fiesta DiversXs, a partir de las 21.30 horas, en el nuevo espacio creado en la Porta do Sol, con las actuaciones de Yaya DJ, Flow de Toxo y La que no Baila DJ. Este Día del Orgullo, los colectivos LGTBIQ+ celebraráN la aprobación de la ley para la igualdad real y efectiva de las personas trans y para la garantía de los derechos de las personas LGTBI, conocida como “ley trans”, pero sin olvidar a las personas que han quedado fuera del texto, como los inmigrantes sin papeles y las personas binarias. Según el colectivo, esta normativa, a pesar de sus carencias, supone unos "significativos avances" y advierte de que no hay que bajar la guardia ante la amenaza de su derogación.

En este sentido, el representante de Pvlse censura las maniobras de la derecha para echarla abajo. “Me parece vergonzoso que digan que van a derogarla”, critica.