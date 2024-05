Volve a maior actividade de Normalización Lingüística a Pontevedra, o Correlingua

Baixo o lema “Dende aquí e acolá, galego xa!”, a máis que consolidada acción de normalización lingüística Correlingua, que conta coa axuda da CIG-Ensino, así como da Mesa pola Normalización Lingüística e da Asociación Socio-Pedagóxica Galega dará comezo o luns, día 27, pola cidade.

“A escola debería un axente galeguizador”, recordou o edil de Normalización Lingüística, Demetrio Gómez, na presentación desta xornada no Concello. Tamén lembrou que as actividades do programa municipal Maio, mes da lingua van da man dos colectivos e das asociacións preocupadas pola lingua. O representante da CIG Ensino, Xacobe Rodríguez, explicou que o Correlingua é a maior actividade de Normalización Lingüística que existe na comunidade e que leva xa 24 anos facéndose, sendo unha cita “totalmente consolidada”.

De feito, xa suma máis de 20.000 participantes en toda Galicia, máis de 1.200 só en Pontevedra. “Alén da festa que teremos o luns, queremos lembrar que antes da festa houbo moitas actividades previas sobre a lingua, o Correlingua dura todo o ano escolar” e involucra a “escritores, artistas, músicos e profesorado, por suposto”.

A festa do Correlingua deste luns incluirá o certame do Cantalingua, un concurso no que participan bandas profesionais e amateur, para o cal o único requisito é que canten na lingua propia. Por último, Gómez lembrou que “estamos nun intre no que xa se recoñece onde hai máis nenos e nenas que falan castelán que galego. É un momento crítico. É preciso que haxa actividades que tiren da xente nova, que tiren da lingua e que novas persoas se acheguen ao idioma”, incidiu.