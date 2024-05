La UNED programa desde su sede de Pontevedra 12 cursos de verano, 5 de ellos en la Boa Vila

La Inteligencia Artificial, el crimen organizado, el cambio climático o los alimentos que pueden mejorar el funcionamiento del cerebro serán algunos de los temas que tendrán cabida en los cursos de verano de la UNED. La institución académica celebrará en sus distintas sedes de la provincia 12 monográficos, entre ellos uno que tendrá lugar en el centro penitenciario de A Lama. De ese total, 5 tendrán lugar en Pontevedra.

Los cursos arrancarán el próximo día 24 de junio y la programación se extenderá durante un mes. El primero de los monográficos programados es el que se celebrará en la prisión de A Lama y que lleva por título “Derechos (¿y deberes?) en un mundo en caos" y parte de la base en que en un escenario cada vez más complejo e interconectado “donde la violencia y las guerras se suceden, es más necesario que nunca hablar y concienciar en derechos”. Reunirá para ello a educadores sociales, filósofos y juristas.

Del 1 al 3 de julio están programados los cursos “Mujeres expuestas, mujeres escritas: evolución en las técnicas expositivas y biográficas de los estudios de género” y “Filosofía contemporánea del cuerpo y sus fronteras”, que se desarrollarán en la sede de Vigo; y “Legal English for the European Union: A theoretical and practical approach”, que se impartirá desde la Boa Vila y los alumnos podrán seguir on line.

Tomará el relevo del 3 al 5 de julio el monográfico “Inteligencia Artificial en educación: desarrollo profesional y aplicabilidad en el aula”, que se celebrará desde O Porriño; y “Sequías e inundaciones: retos y conflictos”, que se impartirá del 8 al 10 de ese mismo mes desde la sede de Tui.

Por su parte, la sede de Lalín será escenario del 10 al 12 de julio del curso de verano “Cambio climático en España y la comunicación de sus efectos”. La programación se despedirá con el seminario “Azorín o todo un siglo”, que se impartirá desde Ponteareas del 22 al 24 del próximo mes.

Un año más, la sede de la UNED de Pontevedra centraliza el grueso de los cursos de verano. A mayores del monográfico dedicado al inglés jurídico, del 15 al 17 de julio están programados otros tres, entre ellos “El crimen organizado como amenaza a la seguridad de España: preguntas y respuestas”.

Especialistas en seguridad internacional de la Unión Europea, la UNED o la Dirección General de Policía de los Países Bajos, entre otros, participarán en el monográfico “El crimen organizado como amenaza a la seguridad de España: preguntas y respuestas”, que analizará cómo las mafias son un fenómeno en expansión en muchos Estados, generando una gran cantidad de amenazas

Especialistas en seguridad internacional de la Unión Europea, la UNED o la Dirección General de Policía de los Países Bajos, entre otros, participarán en este monográfico que analizará cómo el crimen organizado es un fenómeno en expansión en muchos Estados, generando una gran cantidad de amenazas. Durante el mismo se plantearán opciones de respuesta, en forma de propuesta para la creación de una política pública que incluya el fortalecimiento del aparato de seguridad, entre otros temas.

“Menú para la función cerebral (cómo los alimentos pueden mejorar o empeorar el funcionamiento del cerebro)” es otro de los cursos previstos para esa semana en Pontevedra. En este caso “se estudiarán los efectos de la ingesta de determinadas dietas sobre los procesos cognitivos y determinadas conductas, así como posible efecto adictivo que presentan algunos componentes de nuestro menú”, avanza la organización de este monográfico en el que también se presentarán datos relativos a la dieta “como posible tratamiento farmacológico para determinadas patologías cerebrales”.

La siguiente propuesta desde la sede de Monte Porreiro es “Participación política, activismo y empoderamiento de las personas con discapacidad”, en el que se evaluarán las barreras y se incidirá en la importancia del activismo político y las estrategias para empoderar, “intentando diseñar una agenda política potente, donde las personas con discapacidad hagan oir su voz”, indica la organización.

Finalmente, la relación de cursos de verano de la UNED concluye con “Bibliotecas y libros. El paraíso de las palabras II”, cuyos responsables recuerdan que las bibliotecas y los libros han acompañado al ser humano “desde los inicios de la civilización” y sin la existencia de estos ordenados depósitos de palabras “no se concibe el avance del conocimiento humano”. En ese monográfico se hablará, añaden, “de libros y de bibliotecas, de todo aquello que las rodea, de escritores y de bibliotecarios, y al hilo de todo ello, de arte, literatura, arquitectura y cultura”.

Suscríbete para seguir leyendo