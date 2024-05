Pillado en Poio dando vueltas a una rotonda, hablando por el móvil y con exceso de alcohol

Un conductor ha sido "cazado" por la Policía Local cuando se dedicaba a dar vueltas en una rotonda del municipio mientras hablaba por el móvil. Tras pararlo, los agentes comprobaron que también conducía con exceso de alcohol.

Ocurrió a las 16.30 del sábado y en la prueba de alcoholemia dio un resultado de 0.70 Mlgr/l en aire espirado, casi el triple de la tasa legal, según la Policía Local, que instruye diligencias judiciales ya que los hechos son constitutivos de un delito contra la seguridad vial.

Accidente

Por otra parte, en la mañana de este domingo, sobre las 9.20 horas se registraba un accidente por salida de vía en la avenida da Barca, también en Poio.

Según la Policía Local, el vehículo impactó contra una vivienda, en la que ha causado daños de consideración, si bien el conductor resultó ileso. El tráfico permaneció cerrado en un carril hasta la retirada del vehículo.

Coche accidentado en la avenida da Barca / Policía Local Poio

Asimismo, la Policía Local informa de que llevará a cabo desde este lunes día 6 y hasta el domingo 19 de mayo una campaña de vigilancia del uso correcto de las tarjetas PMR (Personas con Movilidad Reducida) por parte dos sus titulares, con especial atención al respeto del uso de los estacionamientos por parte del resto de conductores.

Indica el cuerpo policial que "el objetivo principal de la campaña es concienciar a la población sobre el uso correcto y respeto de las reservas de estacionamiento de personas con movilidad reducida" y recuerda que el uso de una tarjeta falsa, caducada, de personas fallecidas o fotocopias que imiten una tarjeta original, puede considerarse un delito de falsedad documental.

Además, non respetar la reserva PMR o el uso indebido de las tarjetas originales por personas que no trasladen o no tengan una movilidad reducida reconocida se considera una infracción que conlleva una sanción de 200 euros y la retirada del vehículo con la grúa.

La Policía Local añade que "otra parte de la vigilancia se centra en trasladar al Concello las anomalías detectadas en las citadas reservas: la correcta señalización vertical y horizontal, las zonas de transición y la accesibilidad y seguridad para las personas autorizadas".