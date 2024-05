Pontevedra, por siempre primavera

Celebremos la naturaleza, invitó ayer la poeta Cynthia Menéndez al dar la “Benvida ao Maio”, una fiesta que convocó a seis grupos de los concellos de Pontevedra y Marín y que de nuevo fue una conmemoración de la llegada de la primavera, encarnada en las estructuras vegetales y las coroas tradicionales de la Boa Vila. Un año más, los escolares y sus familias fueron los grandes protagonistas de la celebración, que repitió su habitual escenario en la plaza de A Ferrería, donde se instaló una carpa para que los 6 grupos participantes y el público pudiesen resguardarse de la lluvia.

Ésta hizo acto de presencia en pleno certamen, pero no restó entusiasmo ni a los niños ni a sus profesores y familias, que durante semanas han colaborado para confeccionar los maios. Especialmente, la organización dio la bienvenida al de Figueirido, que participó por primera vez.

En su pregón, Cynthia Menéndez invitó a festejar el ciclo de la vida. “No debemos alejarnos del ciclo de la tierra”, señaló la poeta, que también hizo votos en su intervención porque “Pontevedra sea por siempre primavera”, una Boa Vila “joven y femenina” que festeja la llegada del buen tiempo.

Cyntia Menéndez lee un poema de Luísa Villalta. / Gustavo Santos

La poeta, que asistía a esta fiesta de la Boa Vila por primera vez, trasladó a FARO la importancia de “poder celebrar lo que nos ofrece la naturaleza en cada momento del año, que es un poco de lo que va el Maio, un momento en que tenemos que celebrar la naturaleza, la primavera, incluso la fertilidad, muchas cosas que se celebraban antiguamente”.

Y precisamente la naturaleza estuvo muy presente en las coplas de los escolares. Los niños de Figueirido hablaron del “desastre medioambiental” de los pellets y el Maio del Marcos da Portela cantó que “de instalar Altri no Ulla van contaminar o río, adeus aos peixes e mariscos, adeus terras de cultivo”.

Campolongo coronó su maio con un molino. / Gustavo Santos

También el Maio de San Xulián reivindicó el derecho al medioambiente frente “a quen prorroga Celulosas de forma permanente”.

La naturaleza estuvo muy presente en las coplas de los escolares. Los niños de Figueirido hablaron del “desastre medioambiental” de los pellets y el Maio del Marcos da Portela cantó que “de instalar Altri no Ulla van contaminar o río, adeus aos peixes e mariscos, adeus terras de cultivo”

No faltaron los guiños a la política local. El Maio de la Asociación Cultural e Deportiva de Campañó, que ayer celebraba su 40 aniversario en la fiesta, se hizo eco del “divorcio” en el Concello: “Acabaronse os cartos, rematou o bo querer, o alcalde máis Iván son Shakira e Piqué”.

“Alá vai o bo rollito, estos dous xa non se aturan”, cantaron los escolares, “o Iván dis que non chora, este Iván seica factura”.

No faltaron los guiños a la política local. El Maio de la Asociación Cultural e Deportiva de Campañó, que ayer celebraba su 40 aniversario en la fiesta, se hizo eco del “divorcio” en el Concello: “Acabaronse os cartos, rematou o bo querer, o alcalde máis Iván son Shakira e Piqué”

El grupo Son da Pedra puso música a la fiesta. / Gustavo Santos

Por su parte, el Maio de Campolongo abordó otros temas de la política local. “No convento de Santa Clara fai falta auga bendita, a nova Deputación trae no peto dinamita”, contaron en sus coplas, donde también hubo espacio para otras polémicas: “Teñen a Raiña Victoria como arma da contenda, o mercando ambulante o estoura ou rebenta”.

Actuación del Maio de Marcón. / Gustavo Santos

El jurado felicitó el alto nivel de esta edición y la cada vez mayor precisión de los trabajos. Carlos Morgade, integrante del equipo calificador desde hace más de 20 años, recuerda que “se trata de una gran labor colectiva y con una gran fuerza didáctica, pero también es cierto que implica a mucha gente, desde profesores al equipo directivo y los padres, además de a los niños por supuesto, y que supone mucho tiempo de esfuerzo"

También estuvo presente la polémica protagonizada por el ex presidente de la Federación Española de Fútbol. “Este maio rematou, para Campañó xa lisco, non apareza Rubiales e me queira dar un pico”, cantaron los niños de la parroquia pontevedresa.

Cuatro grupos compitieron en la modalidad de Coroa. / Gustavo Santos

El jurado felicitó el alto nivel de esta edición y la cada vez mayor precisión de los trabajos. Carlos Morgade, integrante del equipo calificador desde hace más de 20 años, recuerda que “se trata de una gran labor colectiva y con una gran fuerza didáctica, pero también es cierto que implica a mucha gente, desde profesores al equipo directivo y los padres, además de a los niños por supuesto, y que supone mucho tiempo de esfuerzo. Es complicado”.

Actuación del grupo del colegio Marcos da Portela. / Gustavo Santos

El equipo calificador valora en especial "que se utilicen los materiales tradicionales, que estén bien colocados, la composición, la estética, el peinado y el equilibrio en las líneas de huevos o flores”. Morgade recuerda que “no es complicado realizar un maio, pero acabarlo bien, dejarlo bien peinado y compuesto sí que es muy difícil”.

El nivel de estas últimas ediciones es, explica, “muy bueno. Lo comentábamos en el jurado, por ejemplo San Xulián de Marín, siendo de un concello que tienen otra tradición y traían un maio bastante diferente al de Pontevedra, este año acude con uno muy bonito”.

Campañó, premio especial en su 40 cumpleaños La Asociación Cultural e Deportiva de Campañó se hizo con el Premio Especial Maios. Con ella, el otro gran triunfador de la jornada fue el Maio de Figuierido, ganador del galardón especial del jurado. Campañó también recibió el premio al mejor Maio, seguido del Marcos da Portela, Marcón y Campolongo. Asimismo, Campañó triunfó en la modalidad de Cantigas. Le siguieron Marcos da Portela, Campolongo y Marcón. En interpretación ganó el colegio de Campolongo. En las siguientes posiciones se clasificaron el colegio Marcos da Portela, Marcón y Campañó. Finalmente, en Coroa el mejor puntuado fue el colegio Marcos da Portela, seguido de los grupos de Campañó, Marcón y San Xulián. A mayores de los premios en metálico (el certamen repartió 6.250 euros entre las distintas modalidades) todos los grupos recibieron como obsequio un fijo por participar (150 euros) rosca y viseras para sus integrantes.

Suscríbete para seguir leyendo