Una veintena de arquitectos que investiga sobre el patrimonio conoce Santa Clara

El convento de Santa Clara se abrió ayer para recibir a un grupo de 20 arquitectos de todo el mundo que están investigando sobre la proyección del patrimonio histórico hacia el futuro. La visita, según explicó el vicepresidente provincial, Rafa Domínguez, se trata de un paso más para “convertir a Pontevedra en un espacio cultural de relevancia internacional, con el Museo como faro y Santa Clara como puntal en el que se asentará este nuevo modelo para una ciudad que avanza de la mano de la Diputación”.

El grupo, vinculado a la Escuela de Arquitectura de Oslo, estaba integrado por profesores universitarios, directivos de escuelas de arte, comisarios de exposiciones y promotores de festivales de cine de arquitectura de Alemania, Estados Unidos, Noruega y Reino Unido. Todos ellos están vinculados a un proyecto que lidera la Escuela de Arquitectura de Oslo con vigencia hasta 2027: “Provenance Projetc. Architectura Past and Future in the Era of Circularity”. En su visita subrayaron el “privilegio” de poder conocer Santa Clara y el proyecto que va a acometer la Diputación para reformar el convento y convertirlo en un espacio museístico de primer orden con un amplio espacio verde abierto a la ciudadanía.