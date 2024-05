Poio negocia con Costas la posible regeneración del entorno de Cabeceira tras la tala de árboles

El gobierno local de Poio tiene prevista para hoy una reunión con la Jefatura de Costas en Pontevedra para tratar diversos asuntos, entre ellos la posible regeneración del entorno de la playa de Cabeceira, después de la tala de buena parte de sus árboles. Así lo anunció ayer el Concello después de un pleno en el que el alcalde, Ángel Moldes, tuvo que dar explicaciones a la corporación por la desaparición de esos ejemplares. El regidor atribuyó la medida a Costas y explicó los motivos “que llevaron a este organismo a talar los árboles de la playa de Cabeceira, después de que uno cayera sobre la caseta de las mariscadoras”. Recordó que el “Concello de Poio no tiene competencia sobre este terreno, pero que para garantizar la seguridad de la zona solicitó un informe a la Estación Fitopatolóxica do Areeiro con el fin analizar todos los árboles de la zona, que luego se envió a Costas do Estado.”.

Añadió que “los técnicos de Costas se acercaron a la playa para analizar y marcar los árboles que había que talar.”. En el pleno mostró el informe elaborado por este servicio del Ministerio de Transición Ecológica “en el que se indican, sobre plano y bajo el criterio de sus técnicos, los árboles en Cabeceira que había que talar para evitar riesgos de caída”.

Según el gobierno local, en ese documento. se dice que “según la documentación aportada, la actuación solicitada consiste en el apeo de varios árboles situados en el dominio público (...) debido al potencial riesgo de causar daños personales o materiales importantes en la playa de Cabeceira. Los árboles existentes son pinos y eucaliptos que fueron señalizados recientemente, un total de 26. De ellos, diez se encuentran en mal estado, y según informe del personal técnico de este Servicio, se propondría retirarlos mientras que en los restantes árboles numerados en el plano se podría hacer alguna poda o clareo”.

En el pleno, celebrado el pasado martes, se aprobó también el cambio de uso de la antigua guardería de Campelo para convertirla en un centro de día para mayores, y se leyó una declaración institucional de los tres grupos municipales en apoyo al sector marisquero.