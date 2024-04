O Ateneo de Marín presenta un libro sobre a Lei da Segunda Oportunidade

A sede do Ateneo Santa Cecilia de Marín acollerá o vindeiro xoves, día 18 ás 2000 horas, a presentación do libro ‘La ley de mi segunda oportunidad’, obra do periodista e escritor bueuense de nacemento e marinense de adopción, Álvaro Agulla.

No acto estará acompañado polo abogado Feliciano Nogueira e o profesional financieiro xubilado José G. Cuervo.

O autor aclara que os feitos que narra son reais, e que a sua pretensión no é so entreter senon tamén dar a coñecer a lei coñecida como da Segunda Oportunidade.