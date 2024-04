Encuentro con la mejor cerveza artesana

Divulgar la cultura cervecera artesana, de modo que el público pueda conocer sus características y aprender a disfrutar de un producto “que no se parece nada al industrial”, recuerda Alberte Fernández, presidente de la Asociación Cerveceiros Independientes Galegos Artesáns (Aciga), que celebra desde esta mañana en el Pazo y el Recinto Ferial un festival dedicado a esta bebida con miles de años de antigüedad.

“Ya hicimos algún otro más pequeño”, explica, “pero este es el festival que hacemos en un formato más grande” desde Aciga, un colectivo constituido en el año 2020 y que agrupa a 10 de los 15 cerveceros productores artesanos que operan en Galicia. “Siendo pequeños siempre tenemos más difícil llegar a la gente, buscamos tener presencia en el mercado y acercarnos al público en general”.

Así, este festival que se prolongará hasta el próximo jueves, día 4, busca difundir propuestas artesanas en un escenario de consumo comercial masificado. Para ello propone al público y a los profesionales y proveedores del sector desde una jornada técnica alimentaria (que se celebró a lo largo de hoy con diversos stands, marcas y conferencias de expertos) a sesiones de maridaje como la que estaba prevista que protagonizasen en la jornada inaugural los alumnos y profesores del CIFP Carlos Oroza, finalmente suspendida.

No se trata en todo caso de la única propuesta vinculada a la gastronomía del festival, que invita al público a disfrutar en los próximos días de degustaciones de productos alimentarios de Galicia, catas o una feria de coleccionistas cerveceros.

Asistentes a la jornada técnica que se celebró durante el día de hoy. / Gustavo Santos

La organización constata que la cultura cervecera artesana aumenta en Galicia “pero poco a poco”, dada la omnipresencia de las grandes marcas. “Casi se puede hablar de un monopolio o un incluso oligopolio”, lamenta el presidente de Aciga, “copan prácticamente todo el mercado y además algunos de ellos intentan sacar algún producto calificándolo de artesano cuando no lo es, con lo que le hacen un flaco favor al sector”.

Y es que la cerveza artesana se llama igual que la industrial pero en realidad son productos totalmente diferentes, con otras características, otro proceso productivo “y además mucho más variado, no trabajamos con dos o tres estilos, sino que en este festival tendremos tranquilamente 20 o 30 cervezas distintas”, matiza Alberte Fernández.

¿Cómo se hace una cerveza artesana? El presidente de Aciga explica que, a diferencia de la industrial, “los tiempos de maduración y fermentación son más extensos; no podemos utilizar conservantes ni aditivos o extractos”. A mayores, son productos “que no están pasteurizados, casi ninguno filtrado o con un filtrado muy pequeño”, de modo que “están vivos, al no estar pasteurizados, lo que supone que una vez embotellados siguen fermentando, tienen una refermentación natural”.

El festival se completa con música, charlas y puestos de venta. / Gustavo Santos

Finalmente, se diferencian en que se producen en lotes de pequeño tamaño. Las marcas integradas en Aciga generalmente envasan “entre 500 y 1.500 litros, frente a las grandes que pueden ser de 50.000 o 100.000 por lote”.

a mayores de las catas el festival también propone un mercadillo de segunda mano de ropa, discos o artesanía, así como torneos de dardos, futbolín y ajedrez. No faltará la música, que correrá cargo de Querido Extraño y Sr Nano

Las cervezas artesanas apenas suponen el 1% del mercado. Todas las marcas gallegas del sector pueden producir alrededor de medio millón de litros anuales, frente a decenas de millones de los grandes productores, un escenario muy diferente al de países como Estados Unidos, donde los cerveceros artesanos suman hasta un 20% del consumo global.

Corregir esta gran diferencia es uno de los objetivos del festival, que en la jornada festiva de mañana, uno de sus días grandes, a mayores de las catas también propone un mercadillo de segunda mano de ropa, discos o artesanía, así como torneos de dardos, futbolín y ajedrez. No faltará la música, que correrá cargo de Querido Extraño y Sr Nano.

Se entregarán asimismo en un extenso programa que se extenderá desde las 10 horas hasta medianoche los premios Aciga, que incluirán galardones para 6 tipos distintos de cerveza y un especial a la Mejor Elaboración de Cerveza Artesana.

