Costas alude a las inundaciones de la autovía para explicar el “frenazo” al paseo a Praceres

Las recurrentes inundaciones en la autovía de Marín por la subida de marea cada vez que hay temporales o fuertes lluvias sería uno de los principales motivos por el que la Dirección General de la Costa y el Mar ha decidido paralizar el proyecto para la conexión entre Pontevedra y Marín a través de un paseo peatonal y ciclista hasta Praceres. Según explicó el concelleiro César Mosquera tras la visita técnica de la directora general, Ana María Oroño, la decisión responde a un “cambio de criterio” al no querer que se invada la lámina de agua instalando pilotes sobre la ría.

El subdelegado del Gobierno en Pontevedra, Abel Losada, se refirió a esta cuestión señalando que “el artículo 44.5 de la Ley de Costas establece que los paseos marítimos se localizarán fuera de la ribera del mar. Por tanto, no solo es razonable, sino incluso deseable, que un paseo de nueva construcción, en el siglo XXI, no se ejecute “robando” más espacio al mar y pilotándolo directamente sobre la costa. Hace falta, por tanto, buscar soluciones por parte de los técnicos”, añadiendo que “a los responsables políticos nos toca facilitar la labor y no hacer declaración partidistas o populistas fuera de tono”.

En este sentido, además, recordó que “el Ministerio de Transportes ha lanzado un contrato de servicios para evaluar los efectos de las inundaciones provocadas por los temporales en varios tramos de la Red Nacional de Carreteras. La PO-11, justo en el tramo en el que se va a ejecutar este paseo marítimo, está en el primer lugar de la lista de los puntos a estudiar. Habrá, por tanto, que tener muy en cuenta las consecuencias de este estudio para hacer las cosas con un mínimo de seriedad. Si el paseo marítimo fuera construido como estaba previsto en su día, podría haberse dado ya el caso de que los últimos temporales lo hubieran llevado por delante. Y entonces los mismos que ahora hablan de “cantamañanadas” serían también los primeros en echarse las manos a la cabeza”, en referencia a las declaraciones de César Mosquera.

El subdelegado del Gobierno considera que hay que buscar una alternativa porque “hay un acuerdo político para que esta segunda fase del paseo se ejecute. La decisión está tomada. Ahora lo que corresponde es estudiar la mejor solución técnica para llevarla a cabo en un plazo razonable. A los responsables políticos les corresponde tomar y defender las decisiones políticas y a los responsables técnicos les corresponde ejecutarlas, con la mejor solución posible, para atender al servicio público”.

Abel Losada apuntó que “hay también un acuerdo de investidura firmado por el PSOE y el BNG que dice textualmente: “Se buscarán soluciones para terminar el según tramo del paseo de Marín desde Pontevedra”. Cumplir ese acuerdo significa exactamente lo que dice: ponerse ya a buscar esas soluciones con los estudios y comprobaciones necesarios. Una “cantamañanada” podría ser hacer una obra compleja sin la necesaria reflexión previa”.

El subdelegado del Gobierno afirmó que “reivindico la política con mayúsculas para hacer las cosas bien, cumpliendo la Ley de Costas, con la Agenda 2030 y con las recomendaciones que habían salido del estudio sobre los tramos inundables de las carreteras nacionales. Solo así haremos un paseo marítimo del que en poco tiempo no tengamos que lamentarnos preguntándonos a quién se le ocurrió”.

“Evitemos las urgencias del populismo y del partidismo a las puertas de unas elecciones europeas. Porque eso vale para el titular de hoy, pero no construye ni una sociedad mejor, ni tampoco un paseo marítimo del que el día de mañana no tengamos que avergonzarnos”.

Socialistas de Pontevedra y Marín y la alcaldesa María Ramallo exigen que se realice la obra

Los socialistas de Pontevedra y Marín y la alcaldesa María Ramallo, del Partido Popular, hicieron ayer frente común de forma algo inesperada para reclamar a Costas que finalice la senda peatonal y ciclista entre ambos municipios paralela a la ría. Los grupos municipales del PSOE en ambos concellos consideran “absolutamente inasumible e inaceptable” que el Ministerio para la Transición Ecológica y el Reto Demográfico quiera dejar en el cajón un proyecto que ya estaba aprobado y licitado y piden que se cumpla “lo que estaba comprometido”, estudiando las soluciones técnicas que resulten más acomodadas para completar este demandado y ansiado paseo, dentro del respeto a la Ley de Costas y a la sostenibilidad ambiental y garantizando su preservación “en una vía especialmente sensible a las inclemencias meteorológicas y a las subidas de las mareas”.

Para el portavoz municipal del PSOE de Pontevedra, Iván Puentes, “no acabar de construir los escasos metros que quedan para finalizar el paseo marítimo de Pontevedra hasta Marín sería una decisión totalmente inasumible e inaceptable para todos los pontevedreses y pontevedresas y para todos los vecinos y vecinas de Marín”. Por eso, los socialistas de ambos ayuntamientos “exigimos al Gobierno de España, y particularmente a la Dirección General de Costas, que estudie todas las alternativas técnicas que estime oportunas para preservar la costa y para proteger la renaturalización de todo este hermoso espacio de la ría de Pontevedra, pero que eso sea compatible con tener un paseo marítimo peatonal y ciclista finalizado y completo, desde las playas del concello de Marín hasta el centro de Pontevedra y la parroquia de Bora, donde finaliza el paseo del Lérez”.

La alcaldesa de Marín, por su parte, calificó el cambio de criterio de Costas como “un jarro de agua fría” y ofreció el apoyo del gobierno local, “que extendemos a los grupos de la oposición, para tender la mano al Concello de Pontevedra para que lidere esta iniciativa, que no debe dejarse morir”. “Alguien nos tendrá que explicar algo más y sobre todo alguien tendrá que ser el responsable de esta decisión”, señaló María Ramallo, que abogó por “que todos trabajemos para que la movilidad, la sostenibilidad y los itinerarios peatonales sean una realidad. De hecho, hay fondos públicos para ello y así lo plasmamos en nuestros documentos estratégicos”.

