“No creo que haya que ser políticamente correcta al escribir”

La poeta poiense Irasema Pino ha publicado su segundo poemario, “El insomnio de las musas: poemas para almas desveladas”, en el que combina distintas métricas y temáticas y da rienda suelta a la creatividad nocturna, que no tiene nada que ver con lo que pueda escribirse de día, asegura. El 12 de abril lo presenta en el Café de Cine.

–¿De qué va su nuevo poemario?

–Pues sobre todo de amor y erotismo femenino, también crítica social y muchos juegos de palabras, influenciada por mi amigo Fran Figueiral. Le puse ese título porque siempre me costó dormir y por la noche creo que se escribe de otra manera totalmente distinta, mientras que el día está impregnado de todas las cosas que te rodean.

–¿Es difícil conseguir publicar con editoriales?

–La verdad es que contacté con varias editoriales y algunas me contestaron diciendo que en estos momento no tenían interés, y otras no contestaron. Es difícil publicar, y me planteé autoedición, pero tampoco me convencía, así que opté por publicar con Amazon, que es bastante sencillo y te da facilidades como autora. Eso sí, tienes que distribuirlo tú y lo estoy llevando a distintas librerías para ver si están interesadas. Por suerte, tengo amigos que están ayudando mucho, como Rita Seijas, que ilustró la portada y con la que trabajé codo con codo en el proceso.

–¿Cuáles son sus referentes en la literatura y la poesía?

–Me dijeron que tengo parecidos con Lorca, aunque no sabría decir si es de mis referentes. Sin duda, el Romancero Gitano es esencial en las letras universales. Jorge Drexler tiene también una cita que me encanta, “No hay pueblo que no se haya creido el pueblo elegido”. También Elvira Sastre es una poeta que me gusta mucho, tengo un poema que se llama”Mujeres” en el que bebo directamente de ella, y eso que ella lo hace claramente de Sabina.

–La riqueza de l arte también es esa, buscar influencias e intercambiar inspiración.

–Sí, de hecho Sabina me encanta también. Creo que la columna que tiene Sastre se llama “Madrid me mata” en honor a él, que dice eso en una canción.

–¿Cree que hay que continuar reivindicando un punto de vista femenino en la escritura?

–Sí, y no quiero decir que este poemario tenga la intención de ser reivindicativo, pero incluso adorando a Sabina creo que tenía una visión clara de hombre heterosexual. Tampoco creo que haya que idealizar el mundo de las mujeres, incluso hablando desde el punto de ista femenino podemos cometer errores.

–¿Hay que revisarse continuamente, incluso siendo una mujer?

–Sí, aunque no creo que haya que ser políticamente correcta. Yo creo que cuando escribes no lo haces pensando en el público, si no no puedes hacerlo libremente.

–¿Las redes sociales son un buen medio para difundir sus poesías o al final se pierden entre tantos contenidos?

–Un poco de ambas. No presto mucha atención a Instagram, aunque igual debería, pero creo que son un buen medio de difusión.

