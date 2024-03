La campaña sobre el uso del cinturón se salda con 27 denuncias por usar el móvil al volante

La Policía Local, en colaboración con la DGT, realizó una campaña de control de cinturones de seguridad y otros sistemas de retención en vehículos con el resultado de nueve denuncias tramitadas tras 2.870 controles realizados. Los agentes también controlaron el uso de dispositivos móviles y consumo de sustancias estupefacientes con el resultado de 27 denuncias por uso del teléfono y seis por positivo en drogas.

La campaña se desarrolló entre el 11 y el 17 de marzo con 2.591 controles a automóviles, de los cuales sólo un conductor no llevaba el cinturón de seguridad; a 211 vehículos de mercancías, uno sin cinturón; y entre los 38 taxis y 30 autobuses revisados, todos cumplían con la normativa. El control se extendió a los asientos de los pasajeros, tanto delanteros como traseros. En el caso de los primeros se revisaron 800 personas: 746 que viajaban en turismo llevaban cinturón de seguridad y 5 no; en autobuses se tramitó una denuncia y no hubo ninguna en taxis y vehículos de mercancías. En el caso de las plazas traseras no se tramitó ninguna denuncia de las 265 personas que viajaban en ellas: 242 en turismos, 3 en taxis y 20 en vehículos de mercancías.

En relación a los sistemas de retención infantil adaptados a la altura y peso de los niños, se revisaron 137 colocados en los asientos delanteros y traseros de los turismos. Solo se tramitó una denuncia por no usar un asiento homologado.