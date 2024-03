La prórroga de los presupuestos del Estado deja en el aire el paseo a Praceres o el tren de cercanías

Hace apenas cuatro meses, en noviembre pasado, el BNG pontevedrés reivindicaba su acuerdo de investidura con el gobierno de Pedro Sánchez para sacar adelante reivindicaciones históricas para la ciudad como un tren de cercanías con Vigo, la conclusión del paseo a Praceres o la creación de un juzgado exclusivo de violencia de género en Pontevedra.

El diputado electo del BNG por Pontevedra y viceportavoz del grupo parlamentario en la anterior legislatura, Luis Bará, exconcejal en Pontevedra, admitió ayer que la falta de aprobación de presupuestos generales del Estado para 2024 es una “mala noticia” que conllevará el retraso de “algunos proyectos”. Bará añadió que el Ejecutivo central puede gobernar con los presupuestos prorrogados por lo que su partido analizará “qué posibilidades hay” de cumplir las medidas pactadas entre el PSOE y el BNG para el acuerdo de investidura del socialista Pedro Sánchez al frente del Gobierno.

El parlamentario dijo que la falta de nuevos presupuestos “claramente va a retrasar algunos proyectos”, pero eso no implica que no se pueda intentar desarrollar otros. “Lo que no hay es capítulo de inversiones, pero la Administración funciona”, apuntó Bará para justificar que su grupo intentará defender el cumplimiento de los compromisos alcanzados.

De una opinión parecida, aunque incluso algo más optimista es la senadora nacionalista por designación autonómica y también exconcejala en Pontevedra Carmen Da Silva. A preguntas de FARO cuando llegaba a una sesión en el Senado, exponía que la “prórroga de los presupuestos no tiene porqué afectar al pacto de investidura”, y detallaba que el paseo a Marín ya se adjudicó en su día, aunque después se paralizó por “un error en el proyecto”. No obstante, aquella adjudicación se anuló tras la primera fase de trabajos, tras detectarse ese error, que aún está en fase de subsanación más de un año después. Cuando en noviembre se divulgó el contenido del pacto de investidura con respecto a Pontevedra, la propia Carmen da Silva decía, con respecto al paseo a Praceres, que “descubrimos que ese último tramo no estaba pendiente de licitación, sino que estaba parado, se adoptó la decisión de no ejecutarlo. Por eso en el acuerdo aparece expresamente lo que se va a hacer: impulsar que se ejecute ese tramo del paseo”.

En cuanto al tren de cercanías, la senadora subraya que “lo pactado es que este año se iniciaría el estudio y para ello no hacen falta presupuestos”. El pacto incluía “un compromiso para hacer todos los estudios necesarios y en esta legislatura ponerlo en marcha en Galicia, haciendo hincapié en Pontevedra-Vigo, con unas frecuencias correctas. Y la otra cuestión importante es el impulso del Corredor Atlántico y Salida Sur de Vigo, que es fundamental tanto para mercancías como pasajeros, porque va a romper con el “madridcentrismo” de que todas las conexiones tienen que tener siempre prioridad con Madrid”.

Sobre la marcha de la Dirección General de Tráfico (DGT) de la concesión de Costas en las marismas de Alba, Da Silva dice que “es más una decisión política que económica”. Insiste en que “hay mecanismos suficientes para hacer que se cumpla” el citado pacto de investidura, como ocurre con el juzgado exclusivo de violencia de género, si bien su creación en Pontevedra sería posterior a los acordados para Ourense, Santiago y Lugo.

Otros asuntos incluidos en aquel pacto y que ahora podrían estar en el aires eran la mejora de la seguridad vial en las carreteras dependientes del Estado y una nueva rebaja en el peaje de la AP-9. En noviembre el BNG destacaba que “algo fundamental es la mejora de la seguridad vial en todas las infraestructuras que tienen que ver con las comunicaciones viarias de Pontevedra. Todas las vías de alta capacidad, tanto la AP-9, como la A-52 y la A-56, fundamentales para toda la comarca y también con Portugal y con el resto del Estado, aparecen con el objetivo de impulsar medidas para eliminar los tramos de concentración de accidentes. Además, también aparecen en el acuerdo para mejorar la seguridad todas las vías dependientes del Estado que pasan por el concello de Pontevedra: la N-550, la N-551 y la PO-11”, explicó entonces Da Silva.

El primer tramo del paseo hasta Praceres se abrió en febrero de 2022. Desde entonces no hay más obras / N. Davila n n n n

La decisión del Gobierno central a renunciar a elaborar los Presupuestos para este año y prorrogar los del ejercicio anterior, tras el adelanto electoral en Cataluña, es todo un “torpedo en la linea de flotación” de ese pacto, por lo que los nacionalistas ya maniobran para que el estropicio sea el menor posible.

La rebaja de los peajes de la AP-9 es una de las grandes demandas de sus usuarios al ser de las más caras de España. / N. Davila n n n n

En aquel pacto también figuraba el desbloqueo del permiso de Costas al vial de Mollavao, que se recibió esta misma semana, al límite de la prórroga presupuestaria, y se pueda dar por superado, al igual que el inicio de las obras de reforma del nudo de Bomberos, adjudicado desde julio y con todos los permisos ya activados. Pero no se puede decir lo mismo del resto.