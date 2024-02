Denuncian que “chove dentro do centro de saúde de Seixo e non é de agora”

A Plataforma pola Defensa do Centro de Saúde de Seixo e Marín denunciou que “chove dentro das instalacións de Seixo e non é de agora. A pesar de estar rexistrada cada incidencia, a Xunta non fixo nada, nin hai partida para arranxar o tellado nos orzamentos de 2024”. O asunto foi debatido no último pleno municipal e a portavoz da plataforma, Iría Aboi lamentou que “a alcaldesa dixese que non sabe nada, que non é da súa competencia”. Un grupo de veciños achegouse ao pleno, no que o PP votou en contra dunha moción en demanda de melloras na sanidade pública en Marín.