“A nivel mundial se sabe que aquí está pasando algo muy importante con el cine”

La futbolista Teresa Abelleira y la empresa audiovisual Matriuska Producciones recibirán los premios Cidade de Pontevedra, en una reunión de la corporación municipal que se celebrará el sábado 20 de enero, con motivo de la fiesta del patrón de la ciudad. Daniel Froiz (Pontevedra, 1978) recibe la noticia del premio Cidade de Pontevedra a su empresa Matriuska Productora en Múnich, ciudad donde reside a tiempo parcial por motivos familiares.

– Entre los reconocimientos que está recibiendo Matriuska Producciones, ¿en qué lugar sitúa el Cidade de Pontevedra?

– En el lugar más emotivo de todos, porque al vivir buena parte de mi tiempo fuera de casa, cuando te llegan estos reconocimientos en casa, pues emocionan un poquito más, la verdad; porque esa morriña que siempre se siente, pues con estas cosas se viven con más emoción.

– ¿Le sorprendió la llamada del alcalde?

– Mucho. La recibí con mucha sorpresa, la verdad. No lo esperaba para nada. Yo siempre entendía que este premio era para grandes empresas, o para colectivos muy importantes, y recibir este reconocimiento en una empresa pequeña, y del mundo de la cultura además, que a veces también es más difícil, pues es una sorpresa y una alegría muy grande.

–¿Cómo valora que el premio se otorgase por unanimidad?

– Me hace sentir muy orgulloso del premio, que llega además en un momento muy bueno en la empresa y que tiene que ver con todo el trabajo realizado en estos años, por lo que quiero agradecérselo especialmente también a todos nuestros trabajadores y colaboradores en todos estos años.

– Es, además, el segundo premio Cidade de Pontevedra dentro de la familia Froiz, que no es fácil.

– Si, recuerdo que en algún momento lo recibió mi tío Magín Alfredo y que en su día yo lo vi como un mérito muy grande.

– ¿Ha pensado qué va a decir en el discurso?

– La verdad es que ni idea, ni idea. Lo triste es que en estos momentos no sé si quiera si voy a poder asistir, porque esto de la conciliación familiar me toca muy de cerca y en mi caso es impepinable. No es fácil cambiar las fechas para ir, pero bueno, básicamente será agradecer ese reconocimiento en casa y especialmente ese reconocimiento a nuestra empresa, al trabajo de casi veinte años, un trabajo incansable en favor del cine, de la cultura y de también de ayudar a que Pontevedra se reconozca fuera de sus fronteras. Nosotros llevamos a Pontevedra por todo el mundo con nuestras películas, a Norteamérica, a Asia, ahora a la Berlinale, y ahí se ve nuestros espacios. Creo que a través del cine se puede exportar muy bien una ciudad.

– ¿Cómo analiza que Pontevedra se esté convirtiendo en un plató de cine para muchas producciones?

– Creo que el cine en los últimos años es un sector, o un oficio, o un arte, como lo queramos ver, más accesible. Si hace veinte años hacer una película era muy complicado y para muy pocos elegidos, hoy en día se puede hacer cine, o series, o documentales, de una manera más democrática. Además, en nuestro caso no hay que olvidarse que tenemos una Facultad de Comunicación Audiovisual maravillosa, que hace que haya más movimiento en este campo. Además, es una ciudad y una provincia en general, y Galicia entera, que tiene de todo. Tiene mucho talento, grandes profesionales, unos espacios maravillosos para rodar, o sea, en Galicia se puede encontrar de todo. De hecho, se nota cuando vamos a los mercados internacionales, donde ya nos están preguntando ¿qué está pasando en Galicia? Es un lugar donde ya se sabe a nivel mundial que está pasando algo muy importante con el cine.

– ¿Tiene en previsión más proyectos en Pontevedra?

– Matriuska nació en Pontevedra y siempre permanecerá ligada Pontevedra mientras exista, porque yo soy de Pontevedra y eso no se puede cambiar a pesar de que viva parte de mi tiempo fuera de Pontevedra, y todo órbita en torno a nuestra ciudad, o los alrededores. Precisamente tenemos ahora una película que vamos a rodar en gran parte en la zona del Deza, y también tenemos en marcha el proyecto de una serie de la novela Miss Marte de Manuel Jabois, otro pontevedrés, también ambientada en parte en la provincia, así que de alguna manera todo acaba pasando por Pontevedra.