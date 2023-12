O Apalpador chegou ás rúas de Pontevedra da man da Asociación de Veciños Eduardo Pondal. A organización, que mantén o seu firme compromiso coa potenciación das tradicións galegas, leva recuperando dende hai xa nove anos esta figura emblemática do Nadal galego. O Apalpador, procedente do Courel, é un carboeiro que nestas datas sinaladas baixa dos altos montes para apalpar os bandullos dos pequenos e despois deixarlles castañas.

Despois de visitar o barrio do Gorgullón, e acompañado por un grupo de gaitas, fixo unha parada polo espectáculo que tiñan preparado no Centro Social, “O Show de Fifo”, despois do cal houbo amais música ao vivo e petiscos para todos. Soaron, para despedir ao amigo da montaña, as pandereteiras do Gorgullón que de paso serviron como acompañamento para dicir adeus ao ano. Cómpre sinalar que a primeira vez que o Apalpador veu a Pontevedra foi coa Asociación de Eduardo Pondal.

E por outra banda, Os Chichisos empezaron xa cos ensaios dos Cantos de Reis que preceden a las actuacións que terán lugar en Pontevedra o 4 de xaneiro dende as 17.00 horas pasando polas prazas e rúas da cidade. Ademais, o 11 de xaneiro levarán a súa música a Vilaboa, ao mesmo lugar onde están a transcorrer os seus ensaios, onde entoarán os Cantos de 17.00 a 18.00 horas na Biblioteca do CRA. Desta volta, Os Chichisos irán acompañados de meniños da Parda, Mourente, Tomeza, Bértola e O Toural.

Teatro, badaladas e obradoiros

O calendario festivo de Pontevedra está repleto de actividades para gozar en familia. Desde obradoiros creativos até concertos e espectáculos nos centros culturais: hai unha ampla oferta para todos os gustos. O Ganapán mañá ofrece unha actividade gastronómica e máis a creación de monicreques do Apalpador. Pola súa banda, no Compra no barrio da Praza do Hospital haberá un taller de tarxetas de Nadal.

Ademais, no faltan os eventos culturais como teatro infantil e espectáculos de maxia para mergullarse no Nadal, que este ano se descentralizou polos barrios. Ás 20.00 horas, no Principal, o grupo Arume ofrecerá unha homenaxe a Edelmira C.Otero con entrada gratuíta. Trátase dunha autora galega que migrou a Buenos Aires e retornou para publicar a primeira obra dramática galega escrita por unha muller, “Contos que van pra feira”, no 1961.