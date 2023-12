“Vuelva usted mañana”: el Concello, sin luz durante horas

“Vuelva usted mañana”, el artículo de 1833 de Mariano José de Larra, fue recordado este martes por algunos en el Concello, cuyo edificio de la calle Michelena tuvo ayer una jornada complicada para desarrollar su labor habitual de atención a los ciudadanos, debido a una avería eléctrica que afectó a todo el inmueble municipal. Ni teléfonos, ni iluminación, ni ordenadores ni ningún otro aparato que se conectaba a la red. Nada funcionó hasta el mediodía.

La incidencia se produjo durante la madrugada, pero tanto los funcionarios como los policías locales que comenzaron su turno a primera hora de la mañana no pudieron hacer uso de sus equipos, lo que derivó también en complicaciones a la hora de atender a la gente que se acercaba durante el día para llevar a cabo gestiones en la sede municipal.

En ese goteo constante de gente, hubo varias personas que lograron llevar a cabo los trámites necesarios, en ciertos momentos en los que se pudo restablecer temporalmente el suministro en la sede municipal de Michelena.

No obstante, también hubo quejas. “No pudimos tramitar nada. Ni los impresos nos pudieron sacar. Volveremos mañana porque hoy no pudieron atendernos”, señaló una de las ciudadanas afectadas, que prefirió no dar su nombre.

Además, la falta de electricidad impidió hasta el mediodía celebrar diversos actos institucionales que forman parte de la agenda diaria del Concello, como las mesas de contratación y las comparecencias ante los medios de comunicación del alcalde y los portavoces de los diferentes grupos políticos.

En su comparecencia para desvelar la hoja de ruta de los próximos presupuestos municipales, el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, no pudo aportar más detalles sobre la avería.

“No tengo ni idea. Son cosas incomprensibles. Lo pusimos en conocimiento de los responsables de estos servicios, que tomaron las decisiones pertinentes. Hay una empresa a la que se adjudicó toda la electricidad de la casa consistorial. El alcalde no llega a ese nivel de conocimiento en profundidad del Concello, sobre todo en determinados servicios”, afirmó el alcalde, jocosamente.

La presentación de la San Silvestre, a pie de calle

Los problemas eléctricos en la sede del Gobierno local ubicada en la calle Michelena obligaron a la Concellería de Deportes a trasladar a la plaza de la Peregrina la presentación de la San Silvestre 2023, una cita que alcanza este año su 40 edición con el objetivo de superar el récord de 7.000 participantes obtenido en 2019. “Es uno de los eventos por los que espera toda la ciudad. Gracias a los organizadores por hacer un recorrido vistoso en el evento deportivo del año”, aseguró la edil titular del área, Anabel Gulías, que indicó que el alcalde, Miguel Anxo Fernández Lores, se encuentra “muy ilusionado” por dar la salida junto a la campeona del mundo Teresa Abelleira, invitada de excepción para la carrera de este año.

Por su parte, Charo Castro, la presidenta del club organizador, recalcó su agradecimiento a los patrocinadores y recordó a los participantes la necesidad de llevar un kilo de comida no perecedera para poder retirar el dorsal. El director deportivo de la prueba, Víctor Riobó, adelantó que las inscripciones van a buen ritmo y superan ya las 2.000. El exatleta marinense destacó la vertiente solidaria de la San Silvestre y animó a los participantes a disfrutar del recorrido y no esperar al último momento para inscribirse.