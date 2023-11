El Samaín Briz sigue cosechando éxitos con cada edición que pasa. Después del día de la festividad y con algo más de perspectiva, el Concello de Marín quiso hacer un balance “tremendamente positivo del que ya es el evento más importante en nuestra villa en otoño”, explicó la concejala de Fiestas, Marián Sanmartín.

Esta fue una edición en la que la organización espacial de la Finca y la enorme oferta de actividades redujo considerablemente los tiempos de espera de las colas para las rutas, uno de los principales atractivos de la fiesta.

Desde el Concello marinense quisieron hacer especial hincapié en cómo esta fiesta “solo es posible y no hace más que mejorar gracias a la increíble colaboración e implicación de los colectivos que la trabajan conjuntamente con nosotros: la Fundación Juan XXIII, La Peña y Os da Caña. Para estos últimos queremos tener un especial cariño y mención porque tuvieron una muy mala noticia familiar en el propio día del evento y aun así estuvieron al pie del cañón”. También este año se sumaron los pontevedreses Cor Café y Os do Val do Lérez.

Ahora, para el Concello es el momento de hacer repaso de las cosas que se pueden mejorar y aquellas que, siendo una novedad, funcionaron muy bien, como la idea del PequeSamaín, que se llevó a cabo reservando un área para los más pequeños, para la que se valorará una ubicación diferente, más accesible.

Además, desde el momento en el que se abrieron las puertas, desde la organización se notó también “una gran implicación de la gente, que vino casi en su totalidad disfrazada, que participó de las rutas, que consumió en los puestos de las Anpas, asociaciones y ONGs y que, en definitiva, está haciendo el Samaín Briz suyo”.