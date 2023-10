“Decepcionantes”. Así calificó este sábado César Mosquera los Orzamentos de la Xunta para 2024 en relación a su inversión en la ciudad de Pontevedra. El concelleiro de Infraestruturas ofreció una rueda de prensa en la que valoró las cuentas para el próximo año del gobierno autonómico, que en el caso de la capital de las Rías Baixas destacan por tres grandes ausentes: la variante de Alba, el dragado de la ría y el proyecto y futuro del convento de Santa Clara.

“A nadie se le escapa, con un simple vistazo, que presentan unas cantidades para pagar proyectos que van atrasados. No hay absolutamente nada más. Los presupuestos pueden ser una muestra de voluntad, aunque sea aproximada, y en estos presupuestos no hay ninguna voluntad de acometer ciertas cuestiones de futuro”, resumió.

En este sentido, recordó que en los Orzamentos 2024 no se hace siquiera menció a tres grandes asuntos de gran interés para la ciudad, como son la citada variante de Alba, el futuro de Santa Clara y el tan esperado y demandado dragado de la ría. Sí destacó que el gobierno autonómico intenta “pagar las obras que ya están en marcha o a punto de iniciarse, y todas ellas en dependencias de la Xunta”, y cito la ampliación del Hospital Montecelo o la rehabilitación integral del IES Valle-Inclán.

Hay que recordar que las cuentas para el próximo año hechas públicas el pasado viernes por la Xunta de Galicia incluyen una partida que supera los 91 millones de euros en grandes infraestructuras como son el Gran Montecelo, que se lleva la mayor cifra, 76,3 millones de euros; la reforma y humanización de la PO-546, más conocida como la carretera vieja de Marín; las obras de la residencia de mayores de Campolongo; la reforma integral del IES Valle-Inclán; el centro de menores Avelino Montero, y la rehabilitación del Pazo de Lourizán.

“No hay compromiso”

Son “decepcionantes”, dijo César Mosquera tras analizarlos. “Algún año hasta han sido esperanzadores, no me duelen prendas en reconocerlo, pero en esta ocasión no hay ningún compromiso de actuación y son bastante desesperanzadores a la hora de imaginar las perspectivas de futuro y de hacer unas actuaciones en Pontevedra absolutamente necesarias”.

En concreto, sobre la variante de Alba, recordó que al menos en los presupuestos anteriores se había incluido una partida de 100.000 euros, que dejaba abierta la puerta a una esperanza en este sentido, “aunque sabíamos que no había mucha voluntad”.

“Lo cierto es que en estos momentos será más necesaria que nunca, pues van a comenzar las obras de remodelación del nudo de bomberos, lo que sobrecargará la parte norte de la ciudad y habrá que desviar flujos”, señaló.

En la misma línea, insistió en que a día de hoy no existe “ningún cruce decente” que conecte la carretera de Vilagarcía (PO-531) y la de Santiago (N-550) desde la calle Domingo Fontán hasta Barro. “Sí, existe San Caetano, que es un buen sitio para que se estampen los camiones y que tiene un trazado muy deficiente para una circulación segura y cómoda”, consideró.

Para César Mosquera, las zonas sur y este de la ciudad siempre pueden ser mejorables, “pero están cumplidoras”, pero la parte norte “depende de esta actuación”.

“Excusa para la paralización”

El lo referido a la ausencia de Santa Clara en los presupuestos previstos por la Xunta de Galicia, el concelleiro pontevedrés recordó que “en esta misma sala comenté que las actuaciones y declaraciones sobre cambios de proyectos eran una simple excusa para retrasar y paralizar el proyecto”.

En este sentido recordó que hay dos hechos muy claros: el día 15 finalizó el plazo para solicitar las ayudas del 2% cultural, que “no se pidieron”, y que Santa Clara no aparece en los presupuestos autonómicos.

“Blanco y en botella. Hay una decisión de paralizar el proyecto porque les parecerá muy caro o demasiada inversión para Pontevedra por parte de la Xunta o de la Diputación y así queda reflejado”, se lamentó. «¿Qué problema habría en mostrar en los presupuestos aunque fuera la voluntad de hacerlo, de incluir Santa Clara? 100.000 o 200.000 euros para comenzar. Ni se puso”, concluyó.

Sobre la reunión con Rueda: “Intentaremos presionar para sacar adelante los proyectos buenos para Pontevedra”

Sobre la reunión que el lunes por la tarde mantendrán el alcalde de Pontevedra,Miguel Anxo Fernández Lores, y el presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, el concelleiro de Infraestuturas, César Mosquera, aseguró que, aunque las perspectivas no son de lo más halagüeñas, “intentaremos presionar para sacar adelante los proyectos buenos para Pontevedra y que son de futuro”. En todo caso, consideró que el máximo representante del gobierno autonómico “tiene que explicar por qué no se quieren hacer cosas por Pontevedra”.

“Si nos dice que para el año que viene se va a incluir alguno de estos temas, como Santa Clara, hablaremos. Siempre puede haber sorpresas”, afirmó respecto al tan esperado encuentro entre Lores y Rueda.

El presidente de la Xunta, Alfonso Rueda, ha mantenido por el momento reuniones con los alcaldes de Santiago, Ourense y Ferrol, todas ellas en octubre. Tras el de Ferrol (el único de las siete grandes ciudades gallegas del PP), el siguiente en encontrarse con Rueda es el de la capital de las Rías Baixas.

Entre las cuestiones que Miguel Anxo Fernández Lores le trasladará al presidente pontevedrés figuran el destino del Hospital Provincial cuando comience a utilizarse el Gran Montecelo, la construcción de la variante de Alba, el dragado de la ría de Pontevedra, la recuperación ambiental de la Xunqueira de Alba, el regreso de la delegación de la CRTVG y el futuro del convento de Santa Clara.