“A mí siempre me interesó la soledad del hombre... Siempre lo pinté en su soledad”

El ciclo “Conversas con arte” que promueve la Diputación continuó ayer en el Pazo Provincial con un encuentro con Antón Pulido, que fue presentado por el crítico de arte Antón Castro y que facilitó a los asistentes aproximarse a la vida y al trabajo de este pintor y grabador, uno de los grandes nombres de la plástica gallega.

–¿Cómo fueron sus primeros pasos en el arte?

–Soy hijo de maestro de escuela y de una madre que era una gran cantante y muy interesada por todo lo que fuese arte. Mi padre advirtió que yo pintaba ya con 3 o 4 años y llamaba la atención con mis dibujos. Así que en las clases, aunque fuese de matemáticas, me decía; “tu pinta”, me tenía siempre pintando (sonríe). Y eso fue muy importante desde el principio.

–Una familia interesada en el dibujo y en la música

–Mi padre me compró una armónica a los 8 años, me ha interesado siempre la música, que siempre ha sido uno de los lugares más importantes de mi vida. En aquella época tener una armónica es como tener hoy un Stradivarius, no había dinero para comprar instrumentos, y la mía era pequeña, sonaba muy bien, e incorporé la música de un modo totalmente natural.

–¿Qué supuso su paso por el seminario?

–En el seminario ya tuve todas las facilidades, todas las oportunidades para dedicarme a la pintura, a la música, a todos los hobbies… Y fue cuando advertí que tenía unas cualidades importantes para la pintura; y ahí dentro del internado me animé a hacer una serie de historias, todas relacionadas con la pintura, con el diseño, los carteles etc.

–Ha realizado exposiciones por todo el mundo, desde Shanghai a Beijing o Seúl ¿recuerda la primera?

–Perfectamente, fue en 1965. Me la organizó Xesús Ferro Couselo, el entonces director del Museo de Ourense, a quien le dedicaron en 1996 el Día das Letras Galegas y una de las figuras más importantes de la antropología en Galicia. Y después me hizo la presentación del catálogo Ramón Otero Pedrayo, una introducción preciosa titulada “Diante a alborada dun pintor”.

–¿Cómo orientó en adelante su trabajo?

–En principio empecé a pintar lo que veía, las faenas del campo, sobre todo las cosechas, las recogidas de las patatas, los carros, los caminos, pero sobre todo el hombre del campo, el hombre trabajador, en su soledad. A mi siempre me interesó la soledad del hombre en el campo, o mismo en la ciudad, es una de las cosas que siempre me atrajo. Uno va dentro de un autobús que va lleno de gente pero el hombre de por sí va solo dentro de ese autobús. Y yo siempre pinté al hombre en su soledad.

–También fue maestro, como su padre

–Primero fui maestro de escuela y mi primera escuela fue en Pena Trevinca, donde hay unos de los paisajes más bonitos del mundo. Hay que ir allí para ver el pueblo de Casaio, que está siempre nevado en invierno, después se pone verde cuando llega la primavera, y de noche es como un gran círculo, que se ve todo oscuro menos el cielo. Pinté Casaio en aquella época, abría la ventana de la escuela donde estaba de maestro y desde ahí pintaba esos paisajes de enfrente.

–En los 70 arranca su etapa expresionista

–Sobre todo a partir de 1971, que me fui a Barcelona, ya empecé a pintar temática expresionista. Ahí viene mi etapa expresionista, después de pasar por un impresionismo y un fauvismo. Después de eso vino ese expresionismo importante, de cuadros grandes. Y ahí ya viene Camiño Vermello y otra serie de temáticas de hombres que están en soledad. Para mi ese tema es muy importante, siempre recalcando la etapa del sentimiento.

–También destaca la importancia en ese momento del Berbés

–Veraneé siempre en Baiona e iba mucho al Berbés, donde dibujé muchas veces y lo pinté también muchas veces. Ese Berbés Amarelo, Berbés Vermello, esa época de los berbeses también fue muy importante para mi en esa época del expresionismo, sintetizando sobre todo el dibujo. Me gusta la síntesis del dibujo.

–Y llegó la abstracción

–Fue a finales de los años noventa, primero una abstracción más gestual y vinieron las kermeses, esos cuadros donde combino el ritmo, el color, mis gestos y transmiten alegría y muchas veces no tanta alegría.

–¿Qué es la kermés?

–Kermés es la fiesta, pero la fiesta rural, la fiesta sana. Es esa fiesta en donde la gente baila de una forma limitada, y en donde el aldeano disfruta de la vida per sé. Y en el kermés hay mucha alegría pero también hay tristeza. Yo tengo en la kermese esa alegría del baile, del ritmo; y también hay la soledad que conllevan las fiestas rurales. Ahí está todo, ahí están esos negros intensos dentro de las kermeses, a las que se refería el gran poeta Oroza contemplando mis obras. Le llamaba “la sombra” a esos negros intensos, y decía: quién besará la sombra. La sombra tiene muchísima importancia en mis obras, porque es lo que da la luz. Lo sabía muy bien Soroya: sin sombra, no hay luz. Yo cuando les decía a mis alumnos “dale más luz” ellos pintaban más claro, más amarillo, y no, no es problema de claridad, sino de meterle sombras más oscuras, esas sombras negras de Soroya al lado del mar son las que le dan luminosidad. Y mis cuadros son muy luminosos también por esa parte oscura.

–Es también una metáfora de la vida

–Efectivamente, ya lo creo. Hay algún libro que trata sobre la importancia de la sombra, sobre la luz de la sombra, sobre la vida de la sombra. Es un tema que me interesa mucho.

–¿Cómo es ahora su obra?

–Estoy en una etapa en donde magnifico las kermeses en grandes espacios, en tres paredes, como murales. En la Praza das Apertas de Vigo hay un mural en tres paredes, con unos bancos con letras que dicen Aperta. Y es una de las obras que reconozco como si fuese un museo. Está en una plaza pero podría estar en un museo cualquiera. En ella combino las diferentes formas con las luces y sombras. Y ahora estoy haciendo precisamente eso, una especie de capillas y en ellas hay tres paredes que juegan, mediante conjuntos de obras, unas con las otras a nivel de color, de forma y de armonía.

