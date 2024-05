Costas estudia desplazar y elevar la “autovía” de Marín para rematar el paseo y evitar inundaciones

La reforma de la Rúa da Santiña se retomó ayer, con el objetivo de renovar las canalizaciones del saneamiento en este ámbito. Los sondeos arqueológicos previos no aportaron hallazgos de importancia, según explicó César Mosquera, tras la Comisión de Mobilidade, Infraestruturas, Obras e Servizos celebrada ayer. No se encontraron restos de interés arqueológico porque “al parecer el Camino de Santiago antiguo está muy alterado en esta zona”, indicó el concejal. No así en la zona de A Gándara, donde sí hay restos del antiguo camino. Debido a estas obras se realizan cierres por tramos de la calle y restricciones a la circulación de vehículos.