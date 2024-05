A UNED celebra o Día das Letras Galegas cun recital de Simón Rodríguez

A UNED súmase á conmemoración do “Día das Letras Galegas”, que este ano está adicado a Luisa Villalta, co recital “A outra Patria” que terá lugar o vindeiro xoves 16 de maio ás 20 horas no centro universitario pontevedrés e que estará protagonizado polo poeta galego-venezolano Simón Rodríguez, afincado en Lugo e que gañou o Premio de Poesía O Facho 2023.

A intención da UNED en Pontevedra con esta actividade é fomentar a lectura de literatura en lingua galega, reflexionar en torno á migración como fenómeno socio-cultural en Galicia, impulsar o fenómeno do neofalantismo e xerar un espazo de lecer e integración con perspectiva intercultural.