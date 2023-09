“Es importante que se hagan parques eólicos pero siempre que no perjudiquen al medio ambiente”

El día 20 del pasado mes de junio Agustín Reguera tomó posesión como nuevo delegado territorial de la Xunta en Pontevedra. Estas semanas de desembarco han sido “tranquilas, positivas”, resume, “la verdad es que me estoy encontrando con una delegación muy organizada, con jefes territoriales y empleados púbicos muy capacitados, que me están poniendo las cosas muy fáciles”.

–¿Cuáles son hoy los principales proyectos de la Xunta en la demarcación que encabeza?

–A día de hoy el reto más importante es tener las obras de los centros escolares a punto para el inicio del curso escolar. A mayores de esa urgencia que supone preparar el curso, estamos realizando importantes inversiones, la más importante y conocida por todos los pontevedreses y por los 300.000 habitantes que van a hacer uso de él es el Gran Montecelo, esa gran obra que la Xunta acomete, en la que invierte alrededor de 155 millones de euros y que dará servicio a los vecinos de 26 concellos de esta área. Va a ser una obra muy importante y de referencia.

–En lo que respecta al programa de infraestructuras, otro gran objetivo es la rehabilitación del Valle-Inclán…

–Sabemos que es una obra compleja, pero que va a suponer un hito importante en la infraestructura de la ciudad, y su coste está alrededor de 5 millones de euros. Es otro de los grandes proyectos en esta área de la Xunta, que también está actuando en la vieja carretera de Marín, una obra que va a llegar a los 10 millones. Y ya se sacó a licitación también la mejora de la residencia de Campolongo, en donde se invertirán también 5 millones de euros. Por lo tanto en este tema de infraestructuras está habiendo muchas obras, en muchos concellos de la provincia. Y por otra parte también me gustaría añadir que otro de los grandes objetivos de la Xunta, que ya se inició el pasado año y que continúa, es la gratuidad de la educación de los niños de 0 a 3 años. Son proyectos que creo que están encajando bien en la sociedad y que son importantes para el desarrollo de toda nuestra área.

–¿Qué retos se plantea para este mandato?

–Los principales retos que tengo es que esta parte de la provincia que me toca gestionar siga como hasta ahora. Creo que mi antecesor, Luis López, actual presidente de la Diputación, hizo una labor encomiable en esta delegación, que es una delegación que no está teniendo en estos momentos grandes problemas. Puede haber alguna dificultad pequeña, pero en general es una provincia que está tranquila. Y mi reto es ponerme a disposición de todos los concellos. No es fácil, porque es un área muy grande la que nos toca gestionar desde esta delegación, pero me pongo a disposición de todos los concellos, sus alcaldes, y no solo eso sino de su tejido empresarial, social, cultural, para que desde la Xunta podamos darle ese impulso que a veces les falta desarrollarse.

–¿Ya ha visitado todos los concellos?

–Aún no tuve ocasión de visitarlos todos porque fue un verano con bastante actividad, la verdad, pero ya visité la mayoría de ellos. Y mi oferta y mi ofrecimiento es colaborar con todos ellos, que la Xunta pueda tenderles la mano y sacar adelante esos proyectos que tienen para mejorar el bienestar de sus habitantes, que son 900.000 los que nosotros representamos desde esta delegación. Es un reto importante que todos puedan sentirse por lo menos respaldados por la Xunta.

–Las grandes polémicas sobre la mesa en estos momentos son ambientales, a la cabeza los eólicos…

–Bueno, Galicia sabemos que es un referente en renovables. El 75% de su energía se genera mediante fuentes renovables; la verdad es que este desarrollo de las eólicas tiene que ser muy planificado y tiene que estar en equilibrio con la protección del medio ambiente. En este último año se autorizaron 16 parques en la provincia, y otros a caballo entre Pontevedra y otras provincias. La Xunta apuesta por esta energía renovable, pero quiere hacerlo bien, por eso el proceso para la autorización de los parques no es sencillo.

–¿Qué se les exige?

–Precisan de una declaración de impacto ambiental favorable. Es importante que se hagan los parques eólicos pero siempre que no perjudiquen el medio ambiente, la zona en la que se van a instalar, y sobre todo que tengan una seguridad jurídica. Y eso es en lo que está trabajando la Xunta: examinando minuciosamente cada proyecto, el impacto que tiene sobre la zona. Y si los técnicos consideran que los informes son favorables, así se otorgan. La verdad es que, efectivamente, hay algunas polémicas con los eólicos pero en general está siendo reconocida la labor de la Xunta. Creo que se debe seguir creciendo en este campo, pero con seguridad jurídica y, sobre todo, con la seguridad ambiental de la zona donde se van a instalar o están instalados. En todos los parques que se hicieron y los que se tengan que hacer los técnicos de la Xunta ven con mucha cautela la seguridad jurídica y que sean compatibles con la zona donde van a ser instalados.

–Lo que está en cuestión entonces es cuáles están siendo esos “criterios técnicos”. Habla de 16 parques y solo la cifra asusta. Al hilo de los “criterios técnicos” ¿cuáles han sido los que se aplicaron para el Ateneo? –Aquí lo que se hizo fue sacar unas bases, es decir, había una autorización de uso de locales para 4 años, un plazo que venció en julio. Se sacaron unas bases nuevas, que no fueron impugnadas, y a partir de ahí hay una comisión de valoración, que es de técnicos de la Xunta, en donde no estamos los políticos, y esa comisión lo que hace es, precisamente, valorar la documentación presentada por todas las asociaciones. Valora la documentación que todas las asociaciones presenta, tienen una puntuación que se realiza con criterios técnicos, objetivos y basados en unas bases que fueron publicadas en el DOG y eran conocidas por todos los participantes. Son criterios técnicos, ya digo, de una comisión de valoración en la que no estamos los políticos. Y como resultado ahora comenzará otra autorización por otros 4 años para esos 28 locales.