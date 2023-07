La Armada recibe a 109 nuevos oficiales y 78 aspirantes juran bandera en la Escuela Naval

Los 109 nuevos oficiales de la Armada Española que ayer recibieron sus despachos en la Escuela Naval Militar con sede en Marín, desempeñarán su labor “en un escenario que no será fácil (...) Nos dirigimos a un mundo más conflictivo e imprevisible, en el que reina la inestabilidad generalizada y en el que existe un claro desafío a nuestros intereses y valores”, advirtió el comandante director del centro, Pedro Cardona, en su alocución a la tropa.

El acto estuvo presidido por la ministra de Defensa, Margarita Robles, y contó con la asistencia del presidente de la Xunta, Alfonso Rueda; el titular del Parlamento de Galicia, Miguel Ángel Santalices; el delegado del Gobierno en Galicia, Pedro Blanco; el presidente de la Diputación Provincial, Luis López; así como del jefe de Estado Mayor de la Defensa, Teodoro Esteban López Calderón; la vicerrectora del campus de Pontevedra de la Universidad de Vigo, Eva María Lantarón; la alcaldesa de Marín, María Ramallo, o la diputada y exministra Ana Pastor, entre otras autoridades.

En este evento celebrado en la festividad del Carmen recibieron sus despachos un total de 121 alumnos (entre ellos 21 damas y 12 de ellos de las Armadas de otros países) y juraron la bandera un total de 78 aspirantes a oficial (con 7 damas). Entre el alumnado que finaliza el ciclo en la Escuela Naval Militar se encuentran diez estudiantes procedentes de Arabia Saudí, uno de Tailandia y otro de Perú.

Todos ellos recibieron la felicitación personal de la ministra de Defensa, tras el acto castrense desarrollado en una explanada con menos espacio este año debido a las obras de mejora del recinto.

En su discurso a la tropa, el comandante militar recordó a los nuevos oficiales y aspirantes que “las sociedades occidentales han recordado que la seguridad no es algo que venga dado. Garantizarla requiere inversión esfuerzo y preparación. España cuenta con vosotros para dedicaros en cuerpo y alma a esta tarea; tarea que, no me cabe duda, acometeréis con éxito”.

La presencia de la ministra presidiendo la ceremonia sigue la costumbre de que el Rey y el titular de Defensa se turnen al frente de esta celebración. Como Felipe VI acudió en 2022, esta vez era el turno de Robles. El monarca sí estará en 2024, cuando la princesa Leonor curse su año de estudios en la Escuela Naval.

El evento contó además con la asistencia de numerosos familiares de los nuevos oficiales y aspirantes, además del buque escuela Juan Sebastián de Elcano, atracado en el puerto de la Escuela Naval desde el pasado miércoles para estar presente en este acto, tras el que parte hacia su puerto base de Cádiz.

Un recinto más reducido por las obras en el centro

La festividad del día del Carmen en la Escuela Naval Militar se celebró en un recinto más reducido que otros años, debido a las obras que se realizan en la explanada de acceso. El vallado de las obras se adornó con banderas náuticas y recortó un espacio de más de 13.000 metros cuadrados, en el que se interviene con un presupuesto de 2,1 millones de euros. Con estos trabajos también se demolerá un pequeño muelle ubicado en esta explanada principal de la Escuela Naval, que además de ser el acceso principal acoge los desfiles y actos castrenses como el del 16 de julio. Se trata de repavimentar el espacio central de la academia de la Armada, que presentaba un estado muy deficiente.

Esta explanada sirve además de zona de circulación y de estacionamiento (canaliza la práctica totalidad del tráfico rodado de la Escuela) como también de espacio para la instrucción militar. Se extiende ante los edificios Patio de Aulas, Casino de Alumnos y Cuartel de Alumnos “Marqués de la Victoria” y el cantil de muelle de la dársena interior. Según el proyecto ya en ejecución, el objetivo es “la renovación del pavimento y los servicios de la principal zona de circulación, instrucción y celebración de actos de la Escuela Naval, así como la demolición del tablero del pantalán “GM Chereguini” y la instalación de una pasarela peatonal y de un pantalán flotante”.