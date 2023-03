Desde hace unos meses se repiten las quejas ciudadanos por fallos de iluminación pública en diversas zonas de la ciudad como la plaza de Galicia, Campolongo o el entorno de Rosalía de Castro. Estos problemas pretenden solventarse con un proyecto municipal destinado a renovar unos 1.650 puntos de alumbrado en una treintena de calles de la ciudad. Con un presupuesto de casi 1,6 millones, que aporta la Diputación, el Concello ya ha seleccionado a la empresa Setga para su ejecución durante unos tres meses aproximadamente.

Se trata de modernizar la iluminación de la zona sur del casco urbano desde la zona de A Barca hasta el entorno de la estación de autobuses, pasando por Campolongo, o Eduardo Pondal. El proyecto incluye la implantación de la tecnología LED y de 32 cuadros de mando en 29 calles y plazas. El objetivo es mejorar la eficiencia energética y reducir la factura de la luz, uno de los principales focos de gasto en la actualidad para el Concello.

El mapa de esta renovación abarca zonas “estratégicas” como las plazas de España y Galicia, el barrio de Campolongo o Beiramar entre el puente de A Barca y la desembocadura de Os Gafos. Las calles o plazas incluidas en el proyecto son las avenidas de As Corvaceiras y Uruguay, María Victoria Moreno, Manuel del Palacio, rúa da Carqueixa, plaza de España, rúa da Palla, A Barca, Echegaray, Tablada, San Roque de Abaixo, avenida de Marín, Rosalía de Castro, Pastor Díaz, Said Armesto, Irmáns Nodales, Palamios, Jofre de Tenorio, García Sánchez, Iglesias Vilarelle, Gutiérrez Mellado, avenida de Vigo, Virxe do Camiño, plaza de Galicia, García Camba, Ponte Boleira, Gorgullón, rúa da Estación y Josefina Arruti.