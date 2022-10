Un mes para luchar contra la violencia machista

La recepción en el Concello a la activista salvadoreña Bea Salazar inaugura en la mañana de este martes las actividades ligadas al 25-N, Día Internacional de la Eliminación de la Violencia contra la Mujeres, un programa municipal que este año lleva por lema “Depende de ti, depende de nós” y que hará hincapié “en el papel de los hombres frente a la violencia machista”, avanzó la concejala de Igualdade, Yoya Blanco.

Se busca incidir en el papel decisivo de los varones para no ser cómplice, consentidor o testigo mudo de este tipo de violencias sino, al contrario, ejercer un papel activo frente a ellas. Con este objetivo, se programará “todo un noviembre lleno de actividades” que, de hecho, arrancan este mismo mes.

Mañana se pondrá en marcha el taller fotográfico “Namórate”, un monográfico orientado a mujeres no solo víctimas de violencia sino en general en situación de vulnerabilidad (desempleadas, discapacitadas, con responsabilidades familiares no compartidas etc) que se celebrará en el Edificio Santa Clara de 10 a 13 horas.

La concejala lo recomendó ya que las participantes “salen muy fortalecidas” de este programa pensado para empoderarlas y del que saldrán fotografías que se expondrán posteriormente en los comercios de la ciudad.

También arrancarán mañana los “Faladoiros feministas” con una primera charla a cargo de Antía Toimil y Laura Robledo centrada en cómo la violencia de género afecta especialmente a las mujeres de colectivos vulnerables. La autora de “Invisibles”, Montse Fajardo, moderará este encuentro y también será la encargada de elaborar el manifiesto oficial que se leerá el próximo 21 de noviembre en el Pleno de la corporación y que se remitirá a todos los grupos políticos.

El programa municipal este año lleva por lema “Depende de ti, depende de nós” y que hará hincapié “en el papel de los hombres frente a la violencia machista”, avanzó la concejala de Igualdade, Yoya Blanco

El siguiente “Faladoiro feminista” está previsto para el próximo día 29 y versará sobre el papel de la educación sexual en la prevención de la violencia sexual contra las jóvenes. Estas agresiones en la adolescencia han experimentado un sensible incremento, hasta el punto de que la concejala de Igualdade y las responsables del Centro de Informacion á Muller se declaraban esta mañana “alarmadas” por el número de casos, que atribuyen al consumo de pornografía.

Dos docentes expertas impartirán esta charla, que dará paso el 9 de noviembre a la intervención del sexólogo Manuel Varela Salgado, que hablará del segundo estudio realizado con estudiantes de Pontevedra sobre “Educación e Hábitos Sexuais nos Adolescentes Galegos”.

Los “Faladoiros” continuarán el 26 de noviembre con una charla dedicada a la mercantilización del cuerpo de la mujer, la pornografía y prostitución.

También está previsto un cinefórum, con el pase del documental sobre violencia vicaria “Onde máis doe”, al que seguirá un coloquio con la directora del audiovisual, la directora del Centro de Información á Muller, Rosa Campos, y la periodista y escritora Montse Fajardo.

Mañana se pondrá en marcha el taller “Namórate”, un monográfico orientado a mujeres no solo víctimas de violencia sino en general en situación de vulnerabilidad (desempleadas, discapacitadas, con responsabilidades familiares no compartidas etc)

Se celebrará el 16 de noviembre y al día siguiente el Teatro Principal será escenario de la entrega de los premios Ernestina Otero, que se completará con una actuación de Tareixa Alonso, de Pavís-Pavós.

Por su parte, la Casa Azul será escenario el día 19 de un taller de autodefensa para mujeres. Sus responsables destacan que se trata de un monográfico pensado tanto para prevenir como para defenderse de agresiones. “Funciona tanto pra jóvenes a pratir de 16 años como para mayores”, indican sus responsables, que constatan la elevada demanda de matrícula.

Finalmente, el programa también incluye una obra de tetro para institutos y la participación, el mismo día 25, en los actos organizados por la Diputación contra la violencia machista.