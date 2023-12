Sin noticias de la plaza de abastos: la obra remató hace un año y no hay plan de acceso ni de realojo

Un año después del remate de la rehabilitación del edificio histórico de la plaza de abastos de As Burgas, el mercado número 1 de Ourense, y casi cinco años y medio después del traslado de los comerciantes a una construcción provisional en la Alameda, mientras duraban las obras, el edificio sigue cerrado y su futuro es tan incierto como el de los placeros.

Según estos últimos, no hay noticias del plan de acceso al propio edificio ni del plan funcional, zonas de carga y descarga o de la petición de conectividad directa entre el futuro mercado ya rehabilitado y el parking de la Alameda, para garantizar una vía de entrada que facilite la compra a los futuros usuarios.

Frente a este silencio y el incumplimiento por parte de la empresa que hizo las obras “de la realización de una zona de carga y descarga de mercancía en condiciones o de la entrada separada para la retirada de basuras”, explican los placeros, aspectos que iban incluidos en el contrato y no se cumplieron, aseguran. El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos, Emilio González, afirma que el día 22 de diciembre el Concello de Ourense les envió un escrito “solicitándonos los ingresos que había tenido en los últimos cuatro años esta asociación, por la gestión de un servicio público como es la plaza de abastos de As Burgas, así como copias de los 8 a 10 traspasos de locales realizados, a lo que estamos autorizados”.

Al presidente Emilio González le sorprende “que hayan pedido ingresos y no los gastos que hemos tenido gracias a una buena gestión, y que no hayan acudido directamente en el Registro Mercantil donde está toda la información en regla”.

En todo caso, Emilio González explica que “los ingresos que hemos tenido rondan entre los 1.300 a los 1.500 euros anuales, salvo un año que ascendió a 5.000 euros por un traspaso. Tal vez deberían cotejar la cifra con los 60 millones de pesetas de déficit que llegó a tener la plaza hace más de 20 años, cuando era el Concello el que asumía este servicio público y no la actual asociación de comerciantes”.

En unas recientes declaraciones, el alcalde, que se ha mostrado siempre beligerante con los placeros, consideró que están utilizando un servicio público con escaso canon para luego explotarlo para fines privados, señaló que pensaba exigir a esos placeros que asumieran el gasto –millonario– de elaborar el plan funcional interior y de reparto y adecuación de puestos cuando vuelvan a instalarse en la plaza.

El presidente de la Asociación de Comerciantes de la Plaza de Abastos de As Burgas recuerda que “el convenio entre Concello y placeros, firmado ya antes del traslado, durante el gobierno local de Jesús Vázquez, incluye el compromiso de que, una vez rehabilitado el edificio, “los placeros volverían en las mismas circunstancias que antes del traslado”.

Esto significa, según Emilio González, que tendrían el derecho de recibir, al menos los puestos repartidos y con su distribución de las tres plantas, más zona superior destinada a restauración y ocio, y ocuparse luego de algo ya costoso, como instalar sus propios puestos, “que al tratarse de una plaza con el nuevo modelo que se pretende, supondrían ya un gasto que no bajará de los 60.000 a los 100.000 euros por comerciante”.

De hecho, según indica el presidente de los comerciantes, “algunos placeros ya gastaron hasta 100.000 euros para adaptar su local en el edificio provisional de la Alameda e incluso algún comerciantes puestos muy pequeños, de fruta y demás, solicitaron en aquel momento, hace ya más de cinco años, un préstamo de 30.000 euros para poder adaptar el nuevo local provisional y todavía no han conseguido acabar de pagarlo. Es decir, que los ingresos son muy diferentes.”

En todo caso, los placeros, que nunca se han cerrado al diálogo, afirman que “todo es negociable, pero hay obras que debe hacer el Concello y que son irrenunciables, como la conexión directa de la plaza al parking de Alameda; esa pasarela peatonal, muy sencilla y económica, desde el puente de Progreso a la plaza para evitar barreras arquitectónicas y también solucionar el tema de carga y descarga, muy mal planteado, que incumple las mejoras prometidas por las empresas en la zona de carga y descarga y que la basura no salga por donde entran los alimentos.

El Concello podría llevar a pleno extraordinario el proyecto de urbanización

Ahora mismo, el Concello tiene en marcha el proyecto de urbanización del entorno de la plaza, algo que los placeros no entienden, pues sería una partida de 700.000 euros, sin hacer antes lo urgente como es la mencionada conexión al parking, acceso peatonal al edificio desde el puente, otro modelo de carga y descarga o vertido de basura independiente. También la mejora del rianxo es algo improrrogable. Pero, según Natalia González Benéitez, portavoz del PSOE, en la junta de portavoces del pasado viernes, el gobierno local no descartaba un pleno extraordinario, si el interventor informa contra la urbanización del entorno de la plaza. La idea que planteó el gobierno, si eso ocurre, “es llevar la resolución de las posibles discrepancias al pleno, para tratar de aprobarlo, pero no es seguro, pues tiene hasta el viernes para informar”, indica la portavoz socialista. “Del resto nada se sabe. Ni del plan funcional de la plaza ni que se hará con el rianxo y demás”.