Pierde durante 4 años la patria potestad de su hijo por fugarse con él pese a que estaba tutelado por la Xunta

C. G. no tiene antecedentes penales, una circunstancia que la favorece para que su primer delito, una sustracción de menores, se salde con una sentencia de conformidad cuya pena, dos años de prisión, no tendrá efectos, con la condición de que no cometa ningún delito en los próximos tres años. En el escrito de calificación provisional, la Fiscalía solicitaba, de entrada, una condena de dos años y medio de cárcel, reducida con el acuerdo a la pena mínima posible.

El pacto entre el ministerio público y la defensa, al que la encausada dio su visto bueno, tras reconocer los hechos en una vista celebrada este lunes en el juzgado de lo Penal Número 1 de Ourense, incluye una segunda pena, que sí se aplica: la inhabilitación para el ejercicio del derecho de la patria potestad de su hijo, durante un periodo de 4 años. La defensa solicitó la suspensión de la aplicación de la pena de prisión, y el fiscal no se opuso, si bien solicitó que la duración, sujeta al requisito de no delinquir, se extendiera a 5 años. La jueza fijó un periodo de 3 años, como pedía el abogado. La autoridad advirtió a la acusada de los efectos para su situación personal en el caso de que cometa un delito antes de que expire el plazo. Según queda probado con el reconocimiento de los hechos por su parte, la mujer se llevó a su hijo adolescente, que estaba tutelado por la Xunta, tras haber concertado la fuga a través de las redes sociales, en enero de 2021. Dieciséis días más tarde, fueron localizados en Lugo. El menor fue declarado en situación de desamparo por una resolución de septiembre de 2018 de la Consellería de Política Social. La Xunta asumió la tutela del adolescente y acordó su acogida en un centro. Desde noviembre de 2019, había dos personas autorizadas para la acogida del menor durante los fines de semana y los periodos de vacaciones. El 14 de enero de 2021, el chico concertó supuestamente su fuga, a través de las redes sociales, con su hermana y con su madre, la acusada en este proceso. Según el escrito de acusación de la Fiscalía, el adolescente se ausentó de la vivienda, ubicada en Ourense, a las 17.20 horas. La encausada lo recogió y lo trasladó “a un lugar desconocido”. El 30 de enero de 2021, dos semanas después de la sustracción, el menor fue localizado en Lugo, con la acusada.