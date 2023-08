La investidura del alcalde de Pereiro de Aguiar, Luis Menor, como presidente de la Diputación Provincial de Ourense después de tres décadas de baltarismo ha marcado el inicio de una nueva etapa en la institución, que sigue al mando del Partido Popular, pero con el expresidente, Manuel Baltar, fuera de la corporación. Además del cambio de apellido, este nuevo capítulo en la historia del organismo provincial introduce como novedad en los puestos destacados del gobierno la presencia por primera vez de mujeres tanto en la vicepresidencia como en la portavocía.

El presidente firmó este lunes el decreto de nombramientos del que se dará cuenta en el pleno de organización que se celebra este jueves, día 3. Marta Nóvoa, alcaldesa de San Cibrao, figura como vicepresidenta primera, convirtiéndose en la primera mujer en ocupar este cargo en la historia de la Diputación, al igual que Patricia Torres, regidora de Boborás, es la primera en asumir la labor de portavoz,

Los alcaldes de Ribadavia y Muíños, César Fernández y Plácido Álvarez, respectivamente, serán los vicepresidentes segundo y tercero, mientras que Rosendo Fernández continuará al frente del Inorde.

El grupo de gobierno encabezado por Luis Menor estará integrado por ocho áreas y cuatro delegaciones especiales, una de ellas con agenda propia para la comarca de Valdeorras.

Los nombramientos y la reorganización de las responsabilidades, explican desde el gobierno provincial, se ha realizado teniendo en cuenta las competencias de la administración provincial y el perfil de cada diputado. Cabe recordar que el PP, con 12 escaños, no logró la mayoría absoluta en la Diputación en las pasadas elecciones municipales. No obstante, firmó un acuerdo de investidura con Democracia Ourensana en el que ambos partidos se comprometían a facilitar que, tanto en el Concello como en la Diputación, gobernase la lista más votada. De esta manera, el PP logró investir a Luis Menor como presidente de la institución provincial, y DO a Gonzalo Perez Jácome como alcalde.

Así las cosas, y según recoge el decreto de nombramientos, el presidente Luis Menor asume “en primera persona” las competencias de cooperación, tal y como ya había anticipado en su discurso de investidura.

Marta Nóvoa Iglesias será la vicepresidenta primera con funciones en hacienda, economía y recursos humanos. La vicepresidencia segunda corresponde a César Manuel Fernández Gil, que absorbe cultura, educación y deporte, y la tercera, con funciones de administración provincial, transparencia, emergencias y cooperación transfronteriza, es para Plácido Álvarez.

Políticas sociales, conciliación y envejecimiento activo serán asumidas por Patricia Torres Madureira, que también ejercerá como portavoz. La presidencia del Inorde, así como las áreas de turismo, termalismo y representación institucional, recaen en Rosendo Fernández, que ya lideró el Instituto Ourensano de Desarrollo Económico en mandatos anteriores.

Asimismo, el alcalde de A Gudiña, José María Lago Cabo, se encargará de las competencias en medio ambiente y energía, mientras que Jorge Pumar, edil en el Concello de Ourense, asume innovación, objetivos de desarrollo sostenible y agenda 2030.

La nueva organización establece, además, cuatro delegaciones especiales. La alcaldesa de A Bola, Teresa Barge, se encargará de los asuntos de igualdad y juventud; el regidor de A Peroxa, Manuel Seoane, de las infraestructuras, y Xosé Miguel Pérez Beclua, alcalde de San Xoán de Río, que ha liderado numerosas iniciativas para fijar población en este municipio, uno de los más afectados por la caída demográfica en Ourense, se encargará de las funciones relacionadas con nuevas tecnologías, reto demográfico y dinamización del medio rural.

De la delegación especial de Valdeorras se encargará María del Carmen González Quintela, alcaldesa de Carballeda.